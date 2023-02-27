عبد الله المري يلتقي فرق «تحدي الإمارات التكتيكية»

دبي (الاتحاد)

التقى معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، فريق عمل وفرق منافسات النسخة الرابعة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، في مقر القيادة العامة لشرطة دبي، بحضور اللواء عبد الله علي الغيثي، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، واللواء علي عتيق بن لاحج، مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعميد عبيد مبارك الكتبي، نائب مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ لشؤون أمن الهيئات بالوكالة، رئيس اللجنة المنظمة لتحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023.

ومنح معاليه ميدالية السعادة إلى فريقي شرطة دبي «A» و«B» للرجال، وفريق شرطة دبي للسيدات، الفريق النسائي الوحيد المشارك في تحدي الإمارات للفرق التكتيكية 2023، وفريق عمل التحدي، نظير الجهود في إنجاح البطولة العالمية وإخراجها على أحسن وجه، والنتائج التي تم تحقيقها. وأشاد معالي الفريق بالقدرات العالية التي قدمتها فرق شرطة دبي خلال المنافسة في كافة مسابقات التحدي، والذي جمع أفضل وحدات المهام الخاصة من مختلف الأجهزة الأمنية في الدول المشاركة، وعلى مدار 5 أيام في ميدان المدينة التدريبية بالروية.

وأثنى معاليه على جهود الفرق التنظيمية والإعلامية التي عملت بروح الفريق الواحد، سعياً خلف إنجاح فعاليات التحدي الذي يُعد الأكبر من نوعه في مجال عمل الوحدات الخاصة والفرق التكتيكية على مستوى المنطقة.