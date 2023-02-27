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شرطة دبي تُكرم رجلين سلما مركز القصيص 52 ألف درهم

شرطة دبي تُكرم رجلين سلما مركز القصيص 52 ألف درهم
28 فبراير 2023 02:28

دبي (الاتحاد)

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كرمت القيادة العامة لشرطة دبي مُمثلة في مركز شرطة القصيص، رجلين لأمانتهما، وذلك بعد أن سلم كل منهما مبلغاً مالياً، إلى مركز الشرطة بقيمة إجمالية بلغت 52 ألفاً و500 درهم. وكرم العقيد سلطان عبدالله العويص، مدير مركز شرطة القصيص بالوكالة، بحضور الضابط المناوب الرائد سلمان راشد، والمدني ليلى شاه مراد رئيس قسم إسعاد المتعاملين، كلاً من نبيل عامر فيروز خان، وذلك لتسليمه المركز مبلغ 43 ألف درهم، عثر عليه في منطقة الاختصاص، والسيد شيفنو شانجاناسيرى، لتسليمه المركز مبلغ 9 آلاف و500 درهم. وأشاد العقيد سلطان العويص بأمانة الرجلين، والتي تجسد القيم النبيلة في الحرص على إعادة المعثورات إلى أصحابها، مؤكداً أن هذا التكريم يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تكريم المساهمين والمتعاونين معها، تقديراً لدورهم الإيجابي في المجتمع. وأضاف أن التكريم يأتي أيضاً في إطار تفعيل دور الشراكة المجتمعية بين شرطة دبي والمجتمع، والحرص على تعزيز الخصال الحميدة وتجسيد روح التعاون المشترك، موجهاً شكره إلى الرجلين على أمانتهما.

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