درجات الحرارة تنخفض اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غائماً جزئياً إلى غائم ومغبراً أحياناً، مع احتمال سقوط أمطار على البحر والجزر وبعض المناطق الساحلية، مع انخفاض في درجات الحرارة، خاصة غرباً، وحركة الرياح جنوبية غربية تتحول إلى شمالية غربية تدريجياً خفيفة إلى معتدلة السرعة ونشطة أحياناً وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س. والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عُمان.

وساد أمس طقس غائم جزئي إلى غائم ومغبر أحياناً، نتيجة امتداد منخفض جوي سطحي، يصاحبه امتداد منخفض جوي ضعيف في طبقات الجو العليا، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، وتنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار وسرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س، البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان.

فيما يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس الغد، رطباً على بعض المناطق الداخلية والساحلية مع احتمال تشكل ضباب أو ضباب خفيف صباحاً - وغائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق.