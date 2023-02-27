الثلاثاء 28 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«قضاء أبوظبي» تنجز 300 ألف إعلان قضائي خلال 2022

مبنى دائرة القضاء
28 فبراير 2023 02:28

أبوظبي (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
"أمير الشعراء" .. 6 شعراء يتنافسون للتأهل إلى المرحلة النهائية
مجلس التوازن ينشئ منطقة حرة متخصصة في قطاع الدفاع والأمن

تمكنت دائرة القضاء في أبوظبي من إنجاز نحو 324 ألفاً و479 إعلاناً قضائياً لأطراف الملفات القضائية خلال العام الماضي 2022، منها ما يقارب 300 ألف إعلان قضائي باستخدام التقنيات الحديثة، محققة بذلك تقدماً ملموساً اعتماداً على البنية التحتية المتقدمة التي تمتلكها الدائرة.
ويأتي ذلك في إطار حرص الدائرة على تقديم خدمات عدلية وقضائية ذكية ومبتكرة وفقاً لأعلى معايير الجودة، بما يدعم تنافسية إمارة أبوظبي، وذلك تماشياً مع توجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، بتوفير خدمات تضاهي أفضل الخدمات العالمية المقدمة في القطاع العدلي والقضائي، من خلال الاستفادة من التطور التقني وتوظيف أحدث الوسائل التكنولوجية.
وأوضحت الدائرة أنها تطبق منظومة متكاملة ومتطورة للإعلانات القضائية، بحيث يتم إنشاء إعلانات الأطراف بصحف الدعاوى تلقائياً من قبل الدائرة من دون الحاجة لتقديم طلبات من قبل المتعاملين، وفي حال حاجة المتعامل لإجراء إعلان خاص في أي مرحلة من مراحل التقاضي، فإنه يمكنه تقديم طلب الإعلان وسداد رسومه عن بُعد من خلال الموقع الإلكتروني والرسائل النصية.
وأشارت الدائرة إلى أن تعديلات قانون الإجراءات المدنية الاتحادي وإجراءات العمل الداخلية لدائرة القضاء في أبوظبي، قد ساهمت في أن يصبح الإعلان القضائي أكثر فاعلية بالاعتماد على البنية التحتية الحديثة، وهو الأمر الذي اختصر الوقت والجهد على المتقاضين، وسهل لهم الوصول إلى معاملاتهم، حيث أنجزت الدائرة العام الماضي نحو 300 ألف إعلان بالتقنيات الحديثة، منها 199 ألفاً و373 بالاتصال، و91 ألفاً و998 عبر الرسائل النصية، 5 آلاف و299 عبر البريد الإلكتروني، وألفان و877 إعلاناً من خلال الإعلانات بالنشر عبر الموقع الإلكتروني.
ويذكر أن الإعلان القضائي يعد وسيلة رسمية لإشعار الأطراف بالملفات القضائية للتمكن من السير في إجراءات التقاضي بما يحقق قضاء عادلاً ناجزاً للمتقاضين.

أبوظبي
قضاء أبوظبي
دائرة القضاء
آخر الأخبار
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
جائزة ميسي «الذهبية».. فرحة لاتينية وحيرة أوروبية!
الرياضي
جائزة ميسي «الذهبية».. فرحة لاتينية وحيرة أوروبية!
اليوم 15:15
11 لاعباً «ضد التغيير» في الدوري بـ «العلامة الكاملة»!
الرياضي
11 لاعباً «ضد التغيير» في الدوري بـ «العلامة الكاملة»!
اليوم 15:00
الألماني سيم يتقدم في سباق الجولف بـ «هيرو الهند»
الرياضي
الألماني سيم يتقدم في سباق الجولف بـ «هيرو الهند»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©