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«مركبة السعادة» تقدم خدمات البلدية لكبار المواطنين

«مركبة السعادة» أمام منزل طالب الخدمة (من المصدر)
28 فبراير 2023 02:28

دبي(الاتحاد)

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أطلقت بلدية دبي مبادرة «مركبة السعادة»، بهدف دعم كبار المواطنين وأصحاب الهمم في عملية التقديم على خدمات بلدية دبي الإلكترونية والذكية، من خلال الوصول إلى مقر إقامتهم ومعاونتهم في التقديم على خدمات البلدية، وتلبية احتياجاتهم وإنجاز معاملاتهم بأسرع وقتٍ وأقل جهد، واستكمالاً لجهودها في تطوير الخدمات المتكاملة، بما يفوق توقعات المتعاملين ويلبي متطلباتهم.
وقال وسام لوتاه، المدير التنفيذي لقطاع خدمات الدعم المؤسسي في بلدية دبي: «تُعدُّ مبادرة مركبة السعادة إحدى مبادرات بلدية دبي التي تجسد التزامها بالمسؤولية المجتمعية تجاه المتعاملين من فئات كبار المواطنين ممن أعمارهم 60 عاماً وما فوق، وأصحاب الهمم، وحرصها من خلال هذه المبادرة على تقديم أفضل الخدمات لهم، بما يتناسب مع طبيعة احتياجاتهم، بيسرٍ وسهولةٍ وبأقلِ جهدٍ، إضافةً إلى تفعيل التطبيقات الذكية للتقديم على خدمات البلدية بكفاءة وسرعة أعلى، بما يعزز هدفها في تقديم خدمات رائدة على مستوى إمارة دبي، تسهم في رفع مستوى سعادة ورفاهية ورضا المتعاملين».
من جهتها، قالت منال بن يعروف، مدير إدارة إسعاد المتعاملين في بلدية دبي: «ستسهل مركبة السعادة في المرحلة الأولى إنجاز مجموعة من الخدمات وتشمل، طلب نسخة من المخططات الهندسية المعتمدة، ونسخة من شهادة الإنجاز، وإصدار شهادة لمن يهمه الأمر، وإصدار أو تجديد خارطة الأرض، وخدمة طلب مكافحة آفات الصحة العامة، إضافةً إلى طلب مكافحة الآفات الزراعية، وطلب نقل المخلفات الحجمية».

كبار المواطنين
بلدية دبي
دبي
أصحاب الهمم
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