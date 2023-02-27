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35 خدمة «متنقلة» لشرطة الشارقة

35 خدمة «متنقلة» لشرطة الشارقة
28 فبراير 2023 02:28

‏ الشارقة (الاتحاد) 

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يواصل مركز خدمات المرور والترخيص المتنقل‏ بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، تقديم مختلف ‏الخدمات المرورية والجنائية لأفراد المجتمع، بواقع 35 خدمة، بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، وذلك حرصاً من شرطة الشارقة على تعزيز جودة الحياة، وتمكين المتعاملين من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، وبأسرع وقت ممكن.
وتضمنت خدمات «مركز المرور والترخيص المتنقل» تقديم 13 خدمة للسائقين، منها فحص النظر، وإلغاء رخصة قيادة مركبة وفئة رخصة قيادة مركبة، مع إمكانية تغيير بيانات رخصة مركبة، بالإضافة إلى 14 خدمة للمركبات منها.

الشارقة
شرطة الشارقة
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