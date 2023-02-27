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«التِّهاني لإبننا نَجلْ المَليكْ».. رائعة شعرية لمحمد بن راشد

«التِّهاني لإبننا نَجلْ المَليكْ».. رائعة شعرية لمحمد بن راشد
27 فبراير 2023 23:21

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، على حسابه الرسمي على «انستجرام» رائعة شعرية جديدة يهنئ فيها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بمملكة البحرين، بمناسبة فوزه ببطولة العالم لسباقات القدرة.

وهذا نص الرائعة الشعرية التي نشرها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم عبر حسابه على «انستجرام»:

 

 

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
البحرين
الإمارات
محمد بن راشد
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