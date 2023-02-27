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الوفد الطبي الإماراتي يلتقي وزير الصحة السوري

الوفد الطبي الإماراتي يلتقي وزير الصحة السوري
27 فبراير 2023 20:38

التقى الوفد الطبي الإماراتي برئاسة الدكتور سالم الفلاسي المكلف بمتابعة الاحتياجات الخاصة بالقطاعات الطبية والصحية في سوريا ضمن عملية "الفارس الشهم 2" وزير الصحة السوري الدكتور حسن الغباش وذلك بمقر الوزارة في دمشق بحضور سعادة عبدالحكيم النعيمي القائم بالأعمال في سفارة الدولة في دمشق.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في المجال الطبي والإغاثي بما يخدم متضرري الزلزال وإيصال المساعدات الطبية إلى مستحقيها والوقوف على احتياجات القطاع الصحي في سوريا.

وقال الدكتور سالم الفلاسي إن القيادة الرشيدة وجهت منذ اللحظات الأولى بتقديم المساعدات الطبية التي من شأنها تخفيف وقع آثار الزلزال على المتضررين في سوريا.

وأضاف: "نحن الآن بمرحلة التعافي وإعادة التأهيل والوقوف على احتياجات القطاع الصحي والطبي في سوريا".

وقام محمد خميس الكعبي رئيس وفد الهلال الأحمر الاماراتي في سوريا بتسليم مساعدات شملت مستلزمات طبية وأدوية لوزارة الصحة السورية ضمن عملية "الفارس الشهم 2" وهي المساعدات التي تعد امتداد للشحنات الطبية السابقة لدعم القطاع الطبي في سوريا.

من جانبه أشاد الدكتور حسن الغباش وزير الصحة السوري بتوجيهات قيادة دولة الإمارات المستمرة بدعم ومساعدة بلاده .. مثمنا دور الوفد الطبي الإماراتي وجهوده التي تستهدف دعم القطاع الطبي والصحي في سوريا منذ وصوله وحتى هذه اللحظة.

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المصدر: وام
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