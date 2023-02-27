الثلاثاء 28 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

الشيخة فاطمة تستقبل ملكة ماليزيا

الشيخة فاطمة تستقبل ملكة ماليزيا
27 فبراير 2023 20:33

استقبلت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية " أم الإمارات " اليوم في أبوظبي جلالة الملكة الحاجة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية حرم جلالة ملك ماليزيا. ورحبت سموها بزيارة جلالة ملكة ماليزيا ضيفة عزيزة في بلدها الثاني دولة الإمارات، متمنية لها زيارة موفقة .. وتبادلت معها الأحاديث الودية التي تعبر عن متانة العلاقات التي تجمع البلدين الصديقين. وبحثت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وجلالة الملكة الحاجة عزيزة أمينة ميمونة إسكندرية إمكانيات تطوير التعاون وتعزيزه بين المؤسسات المعنية بالمرأة والطفولة في البلدين بجانب تبادل الخبرات في مجالات المساواة بين الجنسين. وأشادت جلالة ملكة ماليزيا بدور سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وجهودها المثمرة في مجالات دعم المرأة ورعاية الطفولة بجانب تعزيز دور الأسر وتوفير الإمكانات والسبل الكفيلة بتماسكها واستقرارها .. مثمنة الاهتمام الذي تبديه سموها بالقضايا الإنسانية والخيرية والمبادرات النوعية التي ترعاها في هذا الشأن . كما أعربت جلالتها عن شكرها وتقديرها لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لحسن الاستقبال وكرم الضيافة اللذين حظيت بهما منذ وصولها والوفد المرافق إلى دولة الإمارات، معربة عن تمنياتها لسموها دوام الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار.

وأقامت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك مأدبة غداء تكريماً لجلالة ملكة ماليزيا.

حضر اللقاء والمأدبة عدد من الشيخات والقيادات النسائية في الدولة والوفد المرافق لجلالة ملكة ماليزيا الذي يضم عدداً من كريمات جلالة ملك ماليزيا.

 

أخبار ذات صلة
الشيخة فاطمة تهنئ حرم أمير الكويت باليوم الوطني وذكرى التحرير
ذوو مصابي زلزال سوريا لـ«الاتحاد»: ممتنون لإنسانية الإمارات وموقف الشيخة فاطمة لن يُنسى
المصدر: وام
الشيخة فاطمة
ملك مملكة ماليزيا تونكو
آخر الأخبار
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
جائزة ميسي «الذهبية».. فرحة لاتينية وحيرة أوروبية!
الرياضي
جائزة ميسي «الذهبية».. فرحة لاتينية وحيرة أوروبية!
اليوم 15:15
11 لاعباً «ضد التغيير» في الدوري بـ «العلامة الكاملة»!
الرياضي
11 لاعباً «ضد التغيير» في الدوري بـ «العلامة الكاملة»!
اليوم 15:00
الألماني سيم يتقدم في سباق الجولف بـ «هيرو الهند»
الرياضي
الألماني سيم يتقدم في سباق الجولف بـ «هيرو الهند»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©