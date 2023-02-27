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عبدالله بن سالم القاسمي يعزي في وفاة محمد سعيد خلفان المري

عبدالله بن سالم القاسمي يعزي في وفاة محمد سعيد خلفان المري
27 فبراير 2023 20:21

قدم سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، اليوم واجب العزاء لخلفان سعيد المري، رئيس مجلس ضاحية الخالدية، وإخوانه في وفاة محمد سعيد خلفان المري، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يرزقه الفردوس الأعلى مع النبيين والشهداء والصديقين والصالحين.

كما قدم العزاء الذي أقيم في مجلس ضاحية الخالدية، راشد أحمد بن الشيخ، رئيس الديوان الأميري بالشارقة، وعمر خلفان بن حريمل الشامسي، رئيس دائرة الموارد البشرية بالشارقة، والمهندس خالد بن بطي المهيري، رئيس دائرة التخطيط والمساحة بالشارقة، وعبدالعزيز أحمد الشامسي، مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، وعيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي.

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