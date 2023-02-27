الثلاثاء 28 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

2 مارس موعد لانطلاق «طموح زايد 2» أطول مهمة فضاء بتاريخ العرب

2 مارس موعد لانطلاق «طموح زايد 2» أطول مهمة فضاء بتاريخ العرب
27 فبراير 2023 20:17

كشف مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع الشركاء العالميين، عن موعد جديد لإطلاق مهمة طموح زايد 2، وهو يوم الخميس 2 مارس عند الساعة 9:34 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات، موضحاً أن هذا الموعد قابل للتغير استناداً إلى مدى معالجة السبب التقني للتأجيل الذي حدث اليوم.

ونظراً لوجود أمر طرأ على الأنظمة الأرضية توافقت الفرق المعنية بالمهمة بالإجماع على التحقق من الخلل الذي حال دون الحصول على البيانات التي تؤكد تزويد الصاروخ فالكون 9 بالمواد اللازمة للإقلاع.

و سيتم عقد مؤتمر مخصص لوسائل الإعلام في وقت لاحق وتقديم المزيد من التفاصيل عند توافرها.

أخبار ذات صلة
ملكة ماليزيا: فاطمة بنت مبارك رمز عالمي في تمكين المرأة
أسعار الوقود لشهر مارس 2023
المصدر: وام
محطة الفضاء الدولية
الفضاء
الإمارات
آخر الأخبار
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
جائزة ميسي «الذهبية».. فرحة لاتينية وحيرة أوروبية!
الرياضي
جائزة ميسي «الذهبية».. فرحة لاتينية وحيرة أوروبية!
اليوم 15:15
11 لاعباً «ضد التغيير» في الدوري بـ «العلامة الكاملة»!
الرياضي
11 لاعباً «ضد التغيير» في الدوري بـ «العلامة الكاملة»!
اليوم 15:00
الألماني سيم يتقدم في سباق الجولف بـ «هيرو الهند»
الرياضي
الألماني سيم يتقدم في سباق الجولف بـ «هيرو الهند»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©