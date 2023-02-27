2 مارس موعد لانطلاق «طموح زايد 2» أطول مهمة فضاء بتاريخ العرب
2 مارس موعد لانطلاق «طموح زايد 2» أطول مهمة فضاء بتاريخ العرب
27 فبراير 2023 20:17
كشف مركز محمد بن راشد للفضاء، بالتعاون مع الشركاء العالميين، عن موعد جديد لإطلاق مهمة طموح زايد 2، وهو يوم الخميس 2 مارس عند الساعة 9:34 صباحاً بتوقيت دولة الإمارات، موضحاً أن هذا الموعد قابل للتغير استناداً إلى مدى معالجة السبب التقني للتأجيل الذي حدث اليوم.
ونظراً لوجود أمر طرأ على الأنظمة الأرضية توافقت الفرق المعنية بالمهمة بالإجماع على التحقق من الخلل الذي حال دون الحصول على البيانات التي تؤكد تزويد الصاروخ فالكون 9 بالمواد اللازمة للإقلاع.
و سيتم عقد مؤتمر مخصص لوسائل الإعلام في وقت لاحق وتقديم المزيد من التفاصيل عند توافرها.