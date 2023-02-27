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طقس الغد.. مغبر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة

طقس الغد.. مغبر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة
27 فبراير 2023 18:49

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا إلى غائم ومغبر أحياناً مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على البحر والجزر غرباً وبعض المناطق الشرقية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهاراً مثيرة للغبار.

الرياح: شمالية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط الموج أحياناً.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 20:36 والمد الثاني عند الساعة 07:07 الجزر الأول عند الساعة 22:56 والجزر الثاني عند الساعة **:**

بحر عمان: خفيف الموج.

فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:28 والمد الثاني عند الساعة **:** الجزر الأول عند الساعة 10:37 والجزر الثاني عند الساعة 23:08

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المصدر: وام
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