حاكم الشارقة يطلع على خطط طرح برامج جامعة الذيد في البيطرة والزراعة المستدامة

ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح اليوم الاثنين، الاجتماع الأول لبحث التعاون الدولي مع جامعة الذيد، والبرامج العلمية والمراكز البحثية المتخصصة التي تعمل الجامعة على طرحها في المستقبل، وذلك بحضور عدد من القيادات الأكاديمية في مقر أكاديمية الشارقة للتعليم.

ورحب سموه بالحضور في بداية الاجتماع، مشيراً سموه إلى أن الاجتماع يأتي في إطار الترتيب للبرامج الأكاديمية التي ستطرحها جامعة الذيد، لاختيار أفضل المؤسسات من بين ثلاث جامعات مرموقة، وذلك للتعاون مع الجامعة في طرح التخصصات التي ستقدمها جامعة الذيد للطلبة.

وتناول اللقاء بحث عدد من الموضوعات الخاصة بالبرامج المقترحة للجامعة، والدرجات العلمية، والتعاون الدولي مع المؤسسات العالمية المرموقة في المجالات التي ستركز عليها جامعة الذيد والمزمع اطلاقها في المستقبل، إلى جانب الهيكل التنظيمي المقترح للجامعة.

وتم خلال الاجتماع مناقشة برنامجي درجة البكالوريوس في الزراعة المستدامة، وبكالوريوس الطب البيطري، واللذين سيكونا تخصصين تنفرد بهما جامعة الذيد، إلى جانب عدد من البرامج الأخرى والتي ستركز على الدراسات المتناسبة مع طبيعة المنطقة، مما يسهم في توفير كافة الأجواء والبيئات المطلوبة للبحث العلمي والدراسات التطبيقية التي ستقدمها الجامعة.

كما تناول الاجتماع إنشاء مركز علوم الصحراء والمستشفى البيطري لما لهما من أهمية بحثية وعملية ستوفرها الجامعة خاصة فيما يتعلق بعلوم الصحراء، مع ضرورة دعمهما وتأثيثهما على أحدث المواصفات العالمية في الجامعات المرموقة، وذلك لتوفير بيئة أكاديمية خصبة لإنجاز مختلف البحوث والدراسات العلمية والعملية، التي تبحث في طبيعة المنطقة وتقدم الحلول للتحديات المختلفة.

حضر الاجتماع بجانب صاحب السمو حاكم الشارقة كل من: الدكتورة محدثة الهاشمي، رئيسة أكاديمية الشارقة للتعليم، والدكتورة أمينة المرزوقي مساعدة مدير جامعة الشارقة لشؤون الأفرع، والبروفيسور ويرويك بايلي من جامعة ولاية واشنطن بالولايات المتحدة الأميركية، والمستشار لبرامج الجامعة الأكاديمية.