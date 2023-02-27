غداً... تطبيق الاختبارات التجريبية للفصل الدراسي الثاني

دينا جوني (دبي)

تطبّق مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الاختبارات التجريبية في المدارس الحكومية بدءاً من اليوم الثلاثاء 28 فبراير، وتستمر لغاية يوم الجمعة المقبل في الثالث من مارس.

وأوضحت المؤسسة للإدارات المدرسية أن الاختبارات التجريبية هدفها تدريب الطلاب والكادر الإداري على التحديثات الخاصة بامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني، والتأكّد كذلك من جاهزية النظام الإلكتروني، لافتة أن الاختبار تدريبي وغير إلزامي للطلبة.

وحددت «تعليم» الفترة الزمنية لأداء الاختبار 30 دقيقة، ويمكن لإدارة المدرسة تحديد الحصة التي سينفّذ خلالها الاختبار، بما يضمن استمرارية اليوم المدرسي.

وتستهدف الاختبارات التجريبية أربع مواد دراسية هي اللغة الإنجليزية (كتابة) لطلبة صفوف الثاني عشر للمسارات كافة العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي، وسيكون الاختبار إلكترونياً باستخدام «سويفت أسيس»، والعلوم لصفوف السادس والسابع للمسارين العام والنخبة، وسيكون الاختبار ورقياً وإلكترونياً، واختبار ورقي وإلكتروني في مادة الفيزياء لصفوف العاشر والحادي عشر والثاني عشر للمسارين العام والمتقدم، واختبار ورقي وإلكتروني في مادة الرياضيات لصفوف الخامس والثامن والتاسع لمسارات العام والمتقدم والنخبة والتطبيقي.

وضمن موجّهات الاختبارات التجريبية، لفتت «تعليم» أنه سيتم إرسال نموذج الأسئلة الورقية على حساب مدير المدرسة في نظام المنهل. كما تتولى إدارات المدارس طباعة الأوراق وفق ما يرونه مناسباً. وستتوفر تذاكر دخول الامتحانات الإلكترونية على منصة «سويفت أسيس»، ويفضل أن يتم تسليم الطالب نموذج الامتحان الورقي مع تذكرة الاختبار الإلكتروني في الوقت نفسه لتهيئة الطالب لبيئة الاختبار النهائي في المواد المستهدفة.

وأكدت أنه لا توجد فترة تعويضية للاختبارات التجريبية، مشيرة أن الاختبار تدريبي، ولا ارتباط له بدرجة الطالب، كما يعد أداء هذه الاختبارات غير إلزامي. ووجهت الإدارات المدرسية في حال وجود خلل تقني أثناء تطبيق الاختبار، بالتواصل مع الدعم الفني بالمؤسسة، مشيرة إلى ضرورة تحديث تطبيق «سويفت أسيس» على أنظمة أندرويد وIOS المثبتة على الأجهزة اللوحية المستخدمة لأداء الاختبار، وذلك لضمان الدخول إلى الامتحان.