الثلاثاء 28 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد بن راشد يوجّه بالبدء الفوري بتخصيص 8500 وحدة سكنية للمواطنين

محمد بن راشد
27 فبراير 2023 13:11

وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، بالبدء الفوري بتخصيص 8500 وحدة سكنية للمواطنين في منطقة اليلايس الخامسة بمساحة 120 مليون قدم مربع.

وتأتي التوجيهات انطلاقاً من حرص سموه على إسعاد المواطنين والارتقاء بجودة حياتهم وتوفير الحياة الكريمة لهم وتعزيز استقرارهم الاجتماعي. وفق ما أورد الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي على تويتر.

أخبار ذات صلة
نورة الكتبي تهدي الإمارات «برونزية البداية» في «دولية فزاع»
«دبي للخلايا الجذعية» يستعرض قصص علاج المرضى
المصدر: الاتحاد - أبوظبي
محمد بن راشد
اليلايس
دبي
آخر الأخبار
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
جائزة ميسي «الذهبية».. فرحة لاتينية وحيرة أوروبية!
الرياضي
جائزة ميسي «الذهبية».. فرحة لاتينية وحيرة أوروبية!
اليوم 15:15
11 لاعباً «ضد التغيير» في الدوري بـ «العلامة الكاملة»!
الرياضي
11 لاعباً «ضد التغيير» في الدوري بـ «العلامة الكاملة»!
اليوم 15:00
الألماني سيم يتقدم في سباق الجولف بـ «هيرو الهند»
الرياضي
الألماني سيم يتقدم في سباق الجولف بـ «هيرو الهند»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©