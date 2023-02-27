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حمدان بن محمد: تأجل الإطلاق.. لكن الطموح قائم لا يتأجل

حمدان بن محمد: تأجل الإطلاق.. لكن الطموح قائم لا يتأجل
27 فبراير 2023 12:34

قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عبر حسابه الرسمي في تويتر: "  تأجل الإطلاق.. لكن الطموح قائم لا يتأجل ولا يتوقف، بل يمضي بعون الله إلى آفاق جديدة".

وأضاف سموه: "نتمنى التوفيق والسلامة دائماً لرائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي ولزملائه طاقم CREW-6 ".

 

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
حمدان بن محمد
الإمارات
الفضاء
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