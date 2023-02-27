الثلاثاء 28 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "النخلة في عيون العالم"

إعلان أسماء الفائزين بمسابقة "النخلة في عيون العالم"
27 فبراير 2023 12:20

أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة الدولية لنخيل التمر والابتكار الزراعي أسماء الفائزين بمسابقة التصوير الدولية "النخلة في عيون العالم" بدورتها الرابعة عشرة (2023) التي تنظمها الجائزة برعاية معالي الشيخ نهيان مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش رئيس مجلس أمناء الجائزة.

جاءت النتائج على النحو التالي:  الفئة الأولى "نخلة التمر" فاز بالمركز الأول المصور فيرنانديز بيدانا ، وفاز بالمركز الثاني المصور ناصر الهشامي.

 الفئة الثانية "الانسان ونخلة التمر" فاز بالمركز الأول المصور عبد الله خليلي، والمركز الثاني المصور خوسيه لويس بيلايز دي لا تور ،ونال  المركز الثالث المصور سامي الهنائي.

وتعقيباً على النتائج أكد الدكتور عبد الوهاب زايد أمين عام الجائزة عن سعادته بما حققته المسابقة خلال 14 سنة بما يعزز من علاقة الإنسان بشجرة نخيل التمر عبر توظيف فن التصوير الفوتوغرافي كوسيلة لتنمية وعي الجمهور بأهمية شجرة نخيل التمر، وخلق فضاء أرحب لتبادل الخبرات بين المصورين الضوئيين من كافة أنحاء العالم وإبراز المقومات السياحية والبيئية والتراثية لشجرة نخيل التمر من خلال الصورة الفوتوغرافية وتشجيع ارتباط الإنسان بالأرض والبيئة.

 وأضاف أمين عام الجائزة أن الدورة الرابعة عشرة من المسابقة تميزت بمشاركة 309 مصورين يمثلون 23 دولة وبلغ عدد الصور المشاركة 902 صورة من أجمل الصور التي عبرت عن حبهم لشجرة نخيل التمر وعلاقتهم الحميمة بالشجرة المباركة.

 

 

أخبار ذات صلة
نهيان بن مبارك يحضر أفراح الخوري
«النخلة في عيون العالم» تربط الإنسان بالبيئة
المصدر: وام
النخلة في عيون العالم
نهيان بن مبارك
جائزة خليفة الدولية لنخيل التمر
النخلة
آخر الأخبار
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
الاقتصادي
مالكو العقارات في أبوظبي مطمئنون لقوة سوق العقارات في العاصمة الإماراتية
27 فبراير 2023
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
جائزة ميسي «الذهبية».. فرحة لاتينية وحيرة أوروبية!
الرياضي
جائزة ميسي «الذهبية».. فرحة لاتينية وحيرة أوروبية!
اليوم 15:15
11 لاعباً «ضد التغيير» في الدوري بـ «العلامة الكاملة»!
الرياضي
11 لاعباً «ضد التغيير» في الدوري بـ «العلامة الكاملة»!
اليوم 15:00
الألماني سيم يتقدم في سباق الجولف بـ «هيرو الهند»
الرياضي
الألماني سيم يتقدم في سباق الجولف بـ «هيرو الهند»
اليوم 15:00
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©