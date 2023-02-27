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الإمارات

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس الدومينيكان بذكرى استقلال بلاده

رئيس الدولة ونائبه
27 فبراير 2023 09:07

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تهنئة إلى فخامة لويس أبي نادر رئيس جمهورية الدومينيكان، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس لويس أبي نادر.

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