«أبوظبي للإعلام»: تغطية شاملة لمواكبة مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي

أبوظبي (الاتحاد)

تخصص أبوظبي للإعلام عبر مختلف منصاتها الإعلامية عبر بث مشترك مع مؤسسة دبي للإعلام تغطية شاملة لمواكبة مهمة رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي «طموح زايد.. المهمة الثانية» إلى محطة الفضاء الدولية.

وبهذه المناسبة قال عبد الرحيم النعيمي مدير عام أبوظبي للإعلام بالإنابة: «تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة وضمن استراتيجية أبوظبي للإعلام التي ترتكز على تقديم إعلام وطني هادف يواكب منجزات الوطن التاريخية، تأتي هذه التغطية الموسعة لمهمة «طموح زايد» كأول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، ضمن التزامها بإنتاج محتوى متميز يواكب تطلعات الجمهور ويعزز من حضور الشركة ومكانتها الإعلامية البارزة عبر مختلف منصاتها الإعلامية والرقمية.

وأكد النعيمي على أهمية هذا الإنجاز التاريخـــي لدولة الإمارات الذي سيتـــرك آثاراً إيجابية على المستويات كافة، ويعـــزز من جهودها في صناعة المستقـــبـل واستمرار التقدم الحضـــاري والإنساني، ومساهمتها في مجالات استكشاف الفضاء والتكنولوجيا والعلــوم المتقدمة. كما تأتي هذه التغطية في إطار حرص أبوظبي للإعلام على إبراز أهم الأحداث الوطنية التي ترسخ صورة دولة الإمارات الحضارية وتسلط الضوء على إنجازاتها الريادية.