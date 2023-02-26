«طموح زايد 2» ينطلق اليوم من قاعدة «كيب كانافيرال»

آمنة الكتبي (دبي)

ينطلق سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي لإنجاز مهمة «طموح زايد 2» إلى محطة الفضاء الدولية، اليوم الاثنين الساعة 10.45 صباحاً بتوقيت الإمارات، وذلك من المجمع رقم 39A بقاعدة «كيب كانافيرال» في مركز كينيدي للفضاء.

وينطلق الصاروخ «فالكون 9»، من منصة رقم «39A»، والذي يتميز بأنه قابل لإعادة الاستخدام على مرحلتين، حيث تم تصميمه وتصنيعه من قبل شركة «سبيس إكس»، من أجل النقل الموثوق والآمن للأشخاص والحمولات إلى مدار الأرض، وما وراءه، كما أنه يعتبر أول صاروخ مداري قابل لإعادة الاستخدام في العالم، وبعد الانطلاق الناجح ستنفصل المركبة الفضائية «سبيس إكس دراجون انديفور»، لتبدأ مسارها نحو وجهتها المحطة الفضائية الدولية بسرعة تقارب 17500 ميل في الساعة.

crew-6 هي أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب تصل مدتها لـ 6 شهور، والتي أطلقها مركز محمد بن راشد للفضاء ضمن برنامج الإمارات لرواد الفضاء، إلى محطة الفضاء الدولية. ويشمل طاقم المهمة الأساسي سلطان النيادي اختصاصي المهمة، إلى جانب رائد الفضاء ستيفن بوین قائد المهمة ناسا ووارين، هوبيرغ قائد المركبة، ناسا، وأندري فيدياييف، اختصاصي مهمة روسكوزموس.

تعد المهمة جزءاً من البعثة الاستكشافية 68/69 حيث سينضم رواد فضاء روسکوزموس، نيكولاي شاب، وأوليج كونونينكو، ورائدة فضاء ناسا لورال أوهارا إلى الفريق لاحقاً. ويطلق مصطلح «البعثة الاستكشافية لمحطة الفضاء الدولية» عادة على الطاقم الذي يشغل المحطة الفضائية ويستخدمها للبحث والاختبار.

التجارب والأبحاث المتقدمة

سيقوم النيادي خلال المهمة بإجراء سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة من أجل التوصل إلى نتائج علمية مهمة حول الفضاء الخارجي، بالإضافة إلى مشاركته في برنامج توعوي وتثقيفي. وستسهم النتائج المتوقعة من هذه المهمة بإفادة المجتمع العلمي وقطاع الفضاء عالمياً. كما ستجعل دولة الإمارات أول شريك من خارج محطة الفضاء الدولية والدولة رقم 11 عالمياً التي ترسل رواد فضاء بمهمات طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية، وتعمل على تدريبهم وإعدادهم للسير في الفضاء، ومن المقرر إطلاق المهمة على متن مركبة «دراجون» لشركة «سبيس بس إكس» نحو محطة الفضاء الدولية.

في حين سيشمل الطاقم الاحتياطي للمهمة كلاً من: رائد الفضاء هزاع المنصوري (اختصاصي المهمة)، وياسمين مغبيلي قائد المركبة الفضائية من وكالة ناسا، وأندرياس موجينسن (طیار) من وكالة الفضاء الأوروبية، وكونستانتين بوريسوف اختصاصي المهمة من وكالة الفضاء الأوروبية.

وسيجري رواد فضاء الطاقم، أكثر من 200 تجربة علمية خلال مهمتهم، سيتضمن بعضها أبحاثاً علمية جديدة للتحضير للاستكشاف البشري خارج مدار الأرض المنخفض، ومن ثم الاستفادة من نتائجها في مختلف علوم الحياة على الأرض، وتشمل التجارب دراسات حول كيفية احتراق مواد معينة في الجاذبية الصغرى، وأبحاث رقائق الأنسجة حول وظائف القلب والدماغ والغضاريف.

تدريبات

تحضيراً للمهمة، خضع سلطان النيادي لمجموعة من التدريبات صممت خصيصاً لتتناسب مع متطلبات المهمة ومدتها، حيث بدأ تدريباته في 3 سبتمبر بمركز «يوري غاغارين» لتدريب رواد الفضاء بمدينة النجوم في موسكو، بناء على اتفاقية مع وكالة الفضاء الروسية روسكوزموس، كما تلقى تدريبات في هيوستن بولاية تكساس الأميركية، وكولن في ألمانيا، ضمن اتفاقيات شراكة مع كبرى الوكالات الفضائية، وهي ناسا، والوكالة الأوروبية «إيسا» واليابانية «جاكسا».

شمل البرنامج التدريبي جميع أقسام ووحدات محطة الفضاء الدولية، وكيفية استخدام الأجهزة والمعدات الموجودة داخلها، كما تلقى النيادي تدريبات على الحالات الطارئة، التي قد تحدث على متن المحطة الدولية منها الحريق، وانخفاض مستوى الضغط.

وتسرب غاز الأمونيا، كما خضع لتدريبات النجاة في حال الهبوط الاضطراري للكبسولة في غابة شديدة البرودة، وتدرب على بدلة الفضاء التي يصل وزنها إلى 10 كيلوغرامات وعلى كيفية ارتدائها في بيئة منعدمة الجاذبية، كما تدرب النيادي في مركز جونسن للفضاء في هيوستن على القيام بمهام يومية مثل تحضير الطعام، وكيفية استخدام الكاميرا لتوثيق الأحداث والتقاط صور للأرض، والتواصل مع المحطات الأرضية، وغيرها من الأمور اليومية.

شارة رواد الفضاء

أنهى سلطان النيادي التدريبات في مختبر الطفو المحايد، وتقييماً حول استخدام بدلة السير في الفضاء EMU وصيانة محطة الفضاء الدولية، وإنقاذ رواد الفضاء في حالات الطوارئ ICR وأكمل حصصاً نظرية وتدريبات عملية على طائرة 38- T.

وحصل النيادي على شارة رواد الفضاء من مركز جونسون للفضاء التابع لوكالة ناسا، بعد إتمام التدريبات التي استمرت نحو 20 شهراً.

وسلطان النيادي هو أحد رائدي الدفعة الأولى لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء الذي تم إطلاقه في العام 2017 لتدريب وإعداد فريق من رواد الفضاء الإماراتيين، وإرسالهم إلى الفضاء لتنفيذ مهام علمية مختلفة.

تم اختيار النيادي من ضمن أكثر من 4000 متقدم للبرنامج بعد سلسلة اختبارات ذهنية وبدنية في دولة الإمارات وخارجها، وساعد تحصيله العلمي، وهو دكتوراه في تكنولوجيا المعلومات «منع تسريب المعلومات»، وحبه وشغفه بالرياضة بشكل عام ورياضة الجو جيتسو بشكل خاص، في أن يكون في مقدمة المرشحين ويجتاز اختبارات برنامج الإمارات لرواد الفضاء بتفوق، إذ استطاع أن يجمع ما بين القدرات الذهنية العالية واللياقة البدنية المطلوبة.

من هو سلطان النيادي

ولد سلطان النيادي في عام 1981 في منطقة أم غافة في العين، حيث تلقى تعليمه الابتدائي والثانوي، فيما تميز في تعليمه وتفوق بين زملائه ليلتحق بالقوات المسلحة التي ابتعثته لدراسة هندسة الاتصالات، وبدأ مشواره العلمي العالي في المملكة المتحدة، تحديداً في جامعة برايتون وحصل على شهادة البكالوريوس في هندسة الاتصالات وتقنية المعلومات.

كما حاز شهادة الماجستير عام 2008 في تخصص أمن المعلومات من جامعة غريفيث الأسترالية. كما حصل على درجة الدكتوراه في تخصص منع تسريب المعلومات ونشر خلالها 6 أبحاث في مواقع عالمية متخصصة.

برنامج الإمارات لرواد الفـضاء

يعمل برنامج الإمارات لرواد الفضاء على إعداد طواقم من رواد الفضاء الإماراتيين، استعداداً لخوض مهمات مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية، وغيرها من الوجهات في الفضاء. البرنامج هو الأول من نوعه في العالم العربي ويقدم التدريبات والخبرات والتأهيل اللازم للكوادر الإماراتية لتمثيل دولة الإمارات والعالم العربي في بعثات الفضاء المستقبلية، وإجراء تجارب علمية تدعم مسيرة استكشاف الفضاء عالمياً.

في عام 2018، تم اختيار رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي من بين 4000 متقدم لبرنامج الإمارات لرواد الفضاء، ليشكلا معاً الدفعة الأولى من البرنامج. في 25 سبتمبر 2019 نفذ هزاع المنصوري، أول رائد فضاء إماراتي وسلطان النيادي كرائد احتياطي للمنصوري، أول مهمة علمية مأهولة إلى الفضاء لدولة الإمارات العربية المتحدة، على متن محطة الفضاء الدولية، تحت شعار طموح زايد.

في أبريل 2022، أطلق مركز محمد بن راشد للفضاء أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب. مهمة ستجعل دولة الإمارات، الدولة رقم 11 عالمياً التي ترسل رواد فضاء بمهمات طويلة الأمد إلى محطة الفضاء الدولية. المهمة ستنطلق في ربيع 2023، وستمتد لـ6 أشهر على متن محطة الفضاء الدولية، حيث سيتم إرسال واحد من رواد الفضاء الإماراتيين إلى المحطة ضمن مهمة ناسا وسبيس إكس Crew-6. وتشمل المهمة برنامجاً متكاملاً من التجارب والدراسات، وقد وقَّع المركز تحضيراً لها عقداً مع شركة «أكسيوم سبيس» يهدف إلى تعزيز التعاون مع وكالة ناسا خلال فترة الأشهر الـ6 في الفضاء.

في يوليو 2022، أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن اختيار رائد الفضاء سلطان النيادي للمشاركة في أول مهمة طويلة الأمد لرواد الفضاء العرب، حيث سيخوضها على متن محطة الفضاء الدولية.

19 تجربة علمية خلال 4000 ساعة

ينفذ رائد الفضاء النيادي 19 تجربة علمية خلال 4000 ساعة عمل على متن محطة الفضاء الدولية، وذلك ضمن سلسلة من التجارب والأبحاث المتقدمة، التي تهدف إلى التوصل لنتائج علمية مهمة، حيث سيقوم النيادي بإجراء عدد كبير منها بشكل شخصي، وستكون التجارب البحثية بالتعاون مع وكالة ناسا، ووكالة الفضاء الأوروبية، ووكالة الفضاء الكندية، والمركز الوطني لدراسات الفضاء بفرنسا، ووكالة استكشاف الفضاء اليابانية «جاكسا». وتشمل التجارب عدة مجالات، أبرزها نظام القلب والأوعية الدموية، وآلام الظهر، واختبار وتجربة التقنيات، وعلم «ما فوق الجينات»، وجهاز المناعة، وعلوم السوائل، والنبات، والمواد، إضافة إلى دراسة النوم، والإشعاعات، كما ستشمل المهمة جانب التوعية التعليمية، من أجل إلهام الجيل القادم من العلماء والباحثين.