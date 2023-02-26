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وزير الصحة التركي يزور المستشفى الميداني الإماراتي في غازي عنتاب

وزير الصحة التركي يزور المستشفى الميداني الإماراتي في غازي عنتاب
26 فبراير 2023 23:41

 زار وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اليوم المستشفى الميداني الإماراتي في مدينة غازي عنتاب التركية و الذي أقيم ضمن عملية "الفارس الشهم 2" التي تقودها قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع.

كان في استقبال الوزير التركي.. العميد الركن طبيب سرحان النيادي قائد سلاح الخدمات الطبية وعدد من الكوادر الطبية والعلاجية في المستشفى.

اطلع وزير الصحة التركي خلال الزيارة على أقسام المستشفى وإمكاناته وكوادره الطبية والتمريضية والفنية والإدارية.

وأشاد بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية المتميزة التي يقدمها للمصابين والمرضى جراء الزلازل التي تأثرت بها عدد من القرى والمدن التركية.

وأكد العميد الركن طبيب سرحان النيادي أن الكوادر الطبية في المستشفى تعمل على تقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمصابين الأتراك جراء الزلزال وذلك بتوجيهات القيادة الرشيدة.. ونوه إلى تواصل العمل في المستشفى الميداني بعدما أعلنت قيادة العمليات المشتركة انتقال عملية "الفارس الشهم 2" من مرحلة الاستجابة السريعة إلى مرحلة التعافي وإعادة التأهيل لدعم الأصدقاء المتضررين من الزلزال في تركيا.

يذكر أن المستشفى الميداني أقيم على مساحة 40 ألف متر مربع ويضم 50 سريراً، و4 أسرة عناية و يعتبر أول وأكبر مستشفى ميداني يساهم بشكل كبير في جهود الإغاثة الإنسانية في جمهورية تركيا وهو معد لإجراء العمليات الكبرى والمعقدة .

 

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