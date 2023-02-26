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الكويتية جنان الشريف رئيساً جديداً للبرلمان العربي للطفل

جنان الشريف بعد انتخابها رئيساً جديداً للبرلمان العربي للطفل (وام)
27 فبراير 2023 01:18

الشارقة (الاتحاد)

انتخبت الكويتية جنان الشريف رئيساً جديداً للبرلمان العربي للطفل عقب الانتخابات التي جرت تحت قبة البرلمان العربي للطفل خلال انعقاد الجلسة الأولى ضمن أعمال الدورة الثالثة في مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، حيث أدلى الأعضاء والعضوات بأصواتهم لانتخاب رئيسهم والنائب الأول والنائب الثاني، عملاً بالنظام الأساسي للبرلمان العربي للطفل.
وفي بداية وقائع الجلسة الأولى، رحب الأمين العام للبرلمان العربي للطفل أيمن عثمان الباروت بالأعضاء والعضوات، داعياً إلى استكمال أعمال الجلسة الأولى بانتخاب رئيس البرلمان العربي للطفل ونائبيه الأول والثاني، عن طريق برنامج انتخاب إلكتروني، تمت فيه مراعاة جميع معايير النزاهة والشفافية، ليمارس جميع أعضاء البرلمان العربي للطفل حقهم الديمقراطي باختيار رئيسهم ونائبيه تحت قبة البرلمان.
وترأست الجلسة أكبر الأعضاء سناً، وهي أماني السعيدي عضو البرلمان العربي للطفل، وهي من تونس، ودعت بدورها الأعضاء والعضوات إلى المشاركة في الانتخاب والترشح.
بعدها، أفاد أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان الأعضاء والعضوات ببعض الضوابط والأحكام الخاصة بالعملية الانتخابية، حيث تنص المادة رقم (11) من النظام الأساسي للبرلمان على أن: (يكون للبرلمان رئيس ونائب أول ونائب ثانٍ يتم انتخابهم من بين الأعضاء في أول جلسة للبرلمان بالأغلبية المطلقة...)، ويكون انتخاب الرئيس ونائبيه بالاقتراع السري، وذلك بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الحاضرين جلسة الانتخاب. لتبدأ عملية الانتخاب على منصب رئيس البرلمان العربي للطفل وتقدم للترشح ثمانية أعضاء، لتنتهي الجولة الثانية من التصويت بفوز جنان جابر الشريف بمنصب رئيس البرلمان العربي للطفل، وتتولى رئاسة البرلمان وتكمل بدورها سير أعمال الجلسة. وفي كلمتها بمناسبة فوزها بمنصب رئيس البرلمان العربي للطفل، أكدت جنان الشريف تشرفها بالفوز بثقة أعضاء البرلمان العربي للطفل، وقالت: أشكر كل من منحني صوته، والشكر أيضاً لكل من شارك في إنجاح العملية الانتخابية في دورتها الثالثة. وتابعت في كلمتها: زملائي أعضاء البرلمان العربي للطفل، إنني أتعهد أمامكم بأن أكون أختاً للجميع قبل أن أكون رئيساً لهذا البرلمان، وأن أعمل بتعاون كامل مع هيئة البرلمان وأمانته العامة لتحمل هذه الأمانة والعمل من أجل أهداف هذا البرلمان، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعاً في العمل الجاد والمخلص من أجل تقدم وازدهار الطفولة العربية في وطننا العربي الكبير.

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أكدت الفائزات على الجهود المبذولة في إثراء أعمال البرلمان خلال الدورة الثالثة، وعبرن عن شكرهن لحاكم الشارقة وللجامعة العربية على دعمهن ليمثلن صوت الطفل العربي. كما جرى انتخاب لجنة حقوق الطفل ولجنة الأنشطة والفعاليات.

البرلمان العربي للطفل
الشارقة
الجامعة العربية
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