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621 مليون راكب استخدموا وسائل النقل الجماعي بدبي

ركاب داخل المترو (وام)
27 فبراير 2023 01:18

دبي (وام)

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أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، أن عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي في دبي التي تشمل مترو دبي وترام دبي وحافلات المواصلات العامة، ووسائل النقل البحري (العبرات والفيري والتاكسي المائي والباص المائي)، والتنقل المشترك (مركبات الحجز الإلكتروني ومركبات التأجير الذكي، والحافلات تحت الطلب)، إضافة إلى مركبات الأجرة (تاكسي دبي وشركات الامتياز)، بلغ نحو 621.4 مليون راكب، عام 2022، مقارنة بنحو 461 مليون راكب عام 2021، مسجلاً نموا بنسبة 35%، فيما بلغ المتوسط اليومي لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة العام الماضي قرابة (1.7) مليون راكب، مقارنة بنحو (1.3) مليون راكب عام 2021.
وأعرب معالي مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات عن سعادته بالنمو الكبير في عدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي عام 2022، وزيادة حصة استحواذ مترو دبي من إجمالي عدد الركاب بنسبة 3%، والنقل البحري بنسبة 1%، مقارنة بعام 2021، مشيراً إلى أن مترو دبي استحوذ على النسبة الكبرى لعدد مستخدمي وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة عام 2022، بواقع 36% مقارنةً بنسبة 33% عام 2021)، فيما تراجعت حصة مساهمة مركبات الأجرة إلى 30% مقارنةً بنحو 34% عام 2021، وهو مؤشر جيد في تحول الركاب نحو استخدام وسائل النقل الجماعي التي تنقل عدداً أكبر من الركاب، وبلغت نسبة مستخدمي حافلات المواصلات العامة 25%، وارتفعت نسبة مستخدمي وسائل النقل البحري، من 2% عام 2021، إلى 3% عام 2022، وحافظت وسائل التنقل المشترك، وترام دبي، على حصتها في عدد مستخدميها، بواقع 5% لوسائل التنقل المشترك، و1% لترام دبي.
وأوضح معاليه، أن شهر مارس من عام 2022، سجل أعلى معدل في عدد الركاب، حيث جرى نقل قرابة 62 مليون راكب، وتزامن ذلك مع اختتام فعاليات معرض «إكسبو 2020 دبي»، وحل شهر ديسمبر ثانياً بـ 57 مليون راكب، وتراوح عدد الركاب في باقي الأشهر بين 46 و56 مليون راكب، مشيراً إلى أن إجمالي عدد رحلات وسائل النقل الجماعي والتنقل المشترك ومركبات الأجرة، خلال العام الماضي، بلغ 129 مليون رحلة، منها أكثر من 105 ملايين رحلة لمركبات الأجرة، و18.5 مليون لوسائل التنقل المشترك، وأكثر من 4 ملايين رحلة للحافلات، و936 ألف رحلة لوسائل النقل البحري، وأكثر من 450 ألف رحلة لمترو دبي، ونحو 99 ألف رحلة للترام، وسجل شهر أكتوبر الرقم الأعلى في عدد الرحلات، بواقع 11.9 مليون رحلة، تلاه شهر مارس بواقع 11.8 مليون رحلة، وتراوحت الرحلات في بقية الأشهر بين 9.7 مليون و11.6 مليون رحلة.

 

دبي
النقل الجماعي
هيئة الطرق والمواصلات
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