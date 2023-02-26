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إطلاق مجلس الشباب «مؤسسات محمد بن خالد»

إطلاق مجلس الشباب «مؤسسات محمد بن خالد»
27 فبراير 2023 01:18

العين (وام)

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 أطلقت مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية مجلس الشباب لتفعيل قدرات وطاقات الشباب الوطني الشغوف بدعم العمل التطوعي والاجتماعي والفكر الابتكاري استجابة للتصور الاستراتيجي تجاه الشباب الذي تحرص عليه قيادتنا الرشيدة.
والتقت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان رئيسة مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية مجموعة من الشباب خريجي الجامعات؛ لتعزيز توجهاتهم نحو التطوع في مشاريع مؤسسات الشيخ محمد بن خالد في خدمة المجتمع، وإتاحة الفرصة لتنويع عضوية المجلس بالشباب؛ لمواكبة توجهات القيادة نحو استثمار العقول وتنويع الخبرات أمامهم، لدعم جهود التمكين وتنمية مهاراتهم لبناء شخصيات قادرة على التعامل مع الظروف والأوقات كافة.
ونظمت وحدة شؤون المتطوعين في مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية والتعليمية لقاء تعريفياً بأهمية التطوع في خدمة المجتمع وبالرؤية التكاملية للقيادة الرشيدة للدولة في الاستدامة والشراكة بين القطاعات الثلاثة الحكومية والخاصة والتطوعية؛ لبناء مجتمع متماسك متعاون تجمعه المصلحة المشتركة.
وقالت الشيخة الدكتورة شما بنت محمد، إن الشباب هم المعول الكبير للاستدامة في كل مناحي الحياة والتطوع مجال يظهر مدى تحضر الشعوب ومجتمعاتها.. لذلك كانت اللقاءات مع الشباب المتواصلة تترجم هذا التوجه لشحن طاقات الشباب وتثقيفهم وبناء قدراتهم ومهاراتهم في التطوع من أجل المجتمع.

مؤسسات محمد بن خالد الثقافية
مجلس الشباب
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