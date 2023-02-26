«الإمارات للبيئة» تجمع 7 أطنان من علب الألمنيوم

دبي (الاتحاد)

نظمت مجموعة عمل الإمارات للبيئة، أمس، أولى حملاتها المجتمعية على الساحة الوطنية لإعادة التدوير لهذا العام، وهو «يوم جمع علب الألمنيوم» تحت شعار «قل: نعم لإعادة التدوير، لا لانبعاثات الكربون»، حيث جمعت 7.357 كلجم من علب الألمنيوم.

وقالت حبيبة المرعشي، العضو المؤسس ورئيسة مجموعة عمل الإمارات للبيئة: «هذا هو عام الاستدامة، وبالتالي فإن الأمر متروك لكل شخص وكيان في جميع أنحاء الدولة لضمان استمرار العام في الجهود التعاونية التي تسرع التقدم المستدام. في العام الماضي، تخطينا الهدف الذي وضعناه وفي هذا العام وضعنا أيضاً هدفاً طموحاً لجمع 27.500 كجم من علب الألمنيوم لإعادة التدوير. أنا مؤمنه بأنه إذا عملت جميع قطاعات المجتمع معاً، فسيتم تحقيق هذا الهدف قبل نهاية العام».

علاوة على ذلك، أعربت أيضاً عن تقديرها لكافة المشاركين على مدار الـ 27 عاماً الماضية. من البداية المتواضعة في عام 1997، وصلت هذه الحملة وخطت العديد من الأميال والإنجازات على مدار الأعوام. فقذ تمكنت المجموعة من جمع 386.366 كلجم من علب الألمنيوم لإعادة التدوير، مما أدى إلى التخفيف من 5.799 طناً مترياً مكافئاً من انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون، وتوفير 9.379 متراً مكعباً من مساحة مكب النفايات وحفظ 87.931 مليون وحدة حرارية بريطانية من الطاقة.