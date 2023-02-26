بشار الأسد يستقبل صقر غباش ووفد «الوطني»

دمشق (الاتحاد)

استقبل فخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية، أمس، وفداً من الاتحاد البرلماني العربي، المشارك في الاجتماع الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي والذي اختتم أعماله أمس الأول في العاصمة العراقية بغداد. ويضم الوفد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ورؤساء مجلس النواب في العراق والأردن وفلسطين وليبيا ومصر، إضافة إلى رؤساء وفدي سلطنة عُمان ولبنان، والأمين العام للاتحاد البرلماني العربي.

وأكد وفد الاتحاد البرلماني العربي على دعم الاتحاد ووقوفه مع الشعب السوري الشقيق واستمرار تقديم الإمكانات اللازمة للوقوف مع الأشقاء السوريين بعد الزلزال الذي أصاب عدداً من المدن والقرى فيها، وأكدوا ضرورة العمل العربي المشترك على كافة المستويات لعودة سوريا إلى محيطها العربي وممارسة دورها في الساحات العربية والإقليمية والدولية.

من جهة أخرى، استقبل فخامة بشار الأسد، على حدة، معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ووفد المجلس المرافق له في دمشق.

ونقل معالي صقر غباش، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

من جانبه، حمل الرئيس بشار الأسد معالي صقر غباش تحياته وشكره إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، مشيداً بدعمهما ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وتقديم العون والمساعدة لأبناء الشعب السوري من المتضررين جراء الزلزال المدمر.

وفي بداية اللقاء، رحب الرئيس السوري بمعالي صقر غباش والوفد المرافق له، مؤكداً أهمية هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون بين البلدين، مشدداً على أهمية دور برلماني الدولتين في تطوير علاقات التعاون بين البلدين، مؤكداً العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين. وأعرب الرئيس السوري، خلال اللقاء، عن تمنياته لدولة الإمارات وشعبها الكريم مزيداً من الازدهار والتطور والرخاء في ظل قيادتها الرشيدة.

الاحترام المتبادل

وقال معالي صقر غباش، إن دولة الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تحرص دائماً على أن تكون علاقاتها بالدول قائمة على أسس راسخة من التعاون المشترك والصداقة والاحترام المتبادل، وتوطيد مبادئ الأخوة والتعاون بين الأمم والشعوب، وترسيخ أسس السلام والتعايش. وأكد معالي صقر غباش حرص المجلس الوطني الاتحادي على مواكبة توجهات الدولة ورؤيتها حيال مختلف القضايا، وفي مقدمتها تعزيز السلام والأمن والاستقرار لدى شعوب المنطقة والعالم. فيما شارك معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي ووفد المجلس البرلماني المرافق في جلسة حوارية برلمانية في مقر مجلس الشعب السوري تضامناً مع أسر ضحايا الزلزال.

وأعرب معالي صقر غباش عن خالص التعازي والمواساة للشعب السوري الشقيق ولذوي الضحايا جرّاء الزلزال المدمر الذي شهدته سوريا، سائلاً الله تعالى الرحمة للضحايا والشفاء العاجل للمصابين.