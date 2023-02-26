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الإمارات

إطلاق المرحلة الثانية من «أكاديمية تمكين الرقمية»

البرنامج يستهدف دعم الطلبة وتمكينهم من المهارات الأساسية لرفع مستواهم التحصيلي (من المصدر)
27 فبراير 2023 01:18

دينا جوني (دبي) 

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أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي إطلاق المرحلة الثانية من «أكاديمية تمكين الرقمية»، تنفيذاً لخطة دعم الطلبة، وتمكينهم من المهارات الأساسية المستهدفة لرفع مستواهم التحصيلي، وذلك في إطار الاستعداد لاختبارات الفصل الدراسي الثاني خلال مارس المقبل.
ويقدّم برنامج «تمكين» الدعم الأكاديمي للطلبة ذوي الأداء المتدني، ويستهدف المهارات الأساسية التي يفتقدها الطلبة في الصفوف من الثالث إلى الثاني عشر، والتي تمّ تحديدها من خلال نتائج اختبارات الفصل الأول. وينفذ البرنامج من قبل مدارس التعليم العام الحكومية والخاصة التي تطبق منهاج وزارة التربية والتعليم، على الطلبة الذين لم يحققوا نسبة النجاح في اختبارات الفصل الدراسي الأول في المواد الأساسية «أ».
وقد أطلق البرنامج عقب إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول. ويمكن للطلبة في الحلقتين الأولى والثانية الحاصلين على مجموع أقل من 50%، وطلبة الحلقة الثالثة الحاصلين على مجموع أقل من 60% من الانضمام للبرنامج.
كما استحدثت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي أكاديمية «تمكين» الرقمية لتدريب الطلبة على الاستعداد للاختبارات في المواد الدراسية المستهدفة في البرنامج. ويكون التدريس في أكاديمية «تمكين» الرقمية أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع، على فترتين مسائية وصباحية.
ودعت المؤسسة الإدارات المدرسية إلى إعلام جميع الطلاب للمشاركة في «أكاديمية تمكين الرقمية»، لافتة إلى أن البرنامج يستهدف كافة الطلبة، ويعدهم للاختبارات المقبلة بهدف تأمين فترة امتحانات مقبلة مريحة لهم تدعم جودة حياتهم وترفع كفاءة أدائهم، وكذلك دعوة أولياء الأمور لتشجيع أبنائهم للاستفادة من هذا الدعم.
 كما عممت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الخطة التدريبية المتكاملة لجميع المراحل التعليمية من الثالث إلى الثاني عشر في مختلف المسارات. ووفقاً للجدول، يستمر التدريب لغاية 23 مارس المقبل، وهو يتضمن توقيت وتاريخ التدريب للمواد الدراسية المستهدفة، والرابط الإلكتروني الخاص.

مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي
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