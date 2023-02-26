«الإمارات الصحية» تستعرض ابتكاراتها

دبي (الاتحاد)

تزامناً مع شهر الإمارات للابتكار 2023، تشارك مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية في معرض «الإمارات تبتكر» الذي يقام ضمن أسبوع الابتكار في القرية العالمية بتنظيم من مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، وتستعرض خلاله باقة من أحدث التقنيات الصحية التي تعتمد على الأتمتة والذكاء الاصطناعي.

وتسعى المؤسسة من خلال مشاركتها إلى إبراز أهداف المشاريع الابتكارية التي تنطوي على عدد من المحاور المتعلقة بتسهيل وتطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين من المرضى والمراجعين، بالإضافة إلى تطبيق مبادئ الاستدامة في الخدمات الصحية المقدمة للمتعاملين، والمساهمة في دعم الاستدامة البيئية، وهو ما يتزامن مع إعلان العام 2023 عاماً للاستدامة في دولة الإمارات، وينسجم مع «مبادئ الخمسين»، واستراتيجيات الدولة التنموية.

وأكدّت الدكتورة كلثوم البلوشي الرئيس التنفيذي للابتكار ومدير مركز التدريب والتطوير في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن مشاركة المؤسسة في شهر الابتكار تتزامن مع استراتيجيتها للابتكار التي أطلقتها مؤخراً، وتعكس حرص المؤسسة على إبراز أهمية الابتكارات في مجال الرعاية الصحية ودورها في تعزيز جودة الحياة، باعتبارها من المرتكزات الأساسية لاقتصاد معرفي تنافسي، موضحة أن المؤسسة دأبت مبكراً على ترسيخ مبادئ ومفاهيم ممارسات الابتكار وفقاً لأفضل المعايير العالمية، وبما يواكب تطلعات الدولة واستراتيجياتها للأعوام الخمسين المقبلة بما يشمله ذلك من تحقيق الرؤية الوطنية «نحن الإمارات 2031».

وأضافت أن المؤسسة تستعرض خلال مشاركتها عدداً من التقنيات الصحية الحديثة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وذلك بهدف تفعيل ثقافة الابتكار ورفع مستوياتها، والعمل على تعزيز التعاون مع مختلف الجهات، وترسيخ البيئة المؤسسية المتكاملة الداعمة والمحفزة لممارسات الابتكار، لضمان تحقيق الأهداف المرتبطة بتحقيق نظام صحي فعّال ومستدام، قادر على إيجاد الحلول التي تثري المشهد الصحي في الدولة وترتقي بأدواته، وتعزز من جاهزيته واستعداداته للتحديات المستقبلية.

وتشمل مشاركة المؤسسة استعراض نظام «التعرفة الصوتية والتوثيق الطبي بتقنيات الكمبيوتر»، الذي يستند في عمله إلى السحابة ويعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، بما يمكّن الأطباء من التوثيق الطبي مباشرة في النظام الصحي الإلكتروني باستخدام الصوت. كما تتضمن المشاركة استعراضاً لنظام «خفض البصمة الكربونية للمنشآت الصحية باستخدام الذكاء الاصطناعي»، من خلال لوحة بيانات تفاعلية توفر معلومات آنية عن الانبعاثات الكربونية للمنشآت الصحية، كما توفر حلولاً استراتيجية لخفض مستوياتها باستخدام الذكاء الاصطناعي.

استدامة الابتكارات

يشار إلى أن مؤسسة الإمارات للخدمات أطلقت مع مطلع شهر فبراير الحالي استراتيجيتها للابتكار، بهدف تعزيز استدامة الابتكارات الصحية من خلال الاستثمار في النظم الصحية، وبناء المرونة الاقتصادية، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الصحي عبر النهوض بخدمات وبرامج الرعاية الصحية، وزيادة العائد على الاستثمار بتطبيق الحلول المبتكرة عن طريق توفير بيئة مؤسسية محفزة للابتكار تقود إلى تعزيز ثقافة الابتكار على جميع مستويات المؤسسة، وبناء القدرات الداخلية وتبسيط ممارسات الابتكار. كما تستهدف الاستراتيجية تبني المشاريع التجريبية الأولية من خلال تطوير آلية النماذج التجريبية وتطبيق الابتكارات وتوسيع نطاق تأثيرها، وتعزيز الشراكات لتنمية الابتكار الصحي من خلال بناء دعم قوي للشركات الناشئة في مجال الرعاية الصحية وتطوير المبادرات، من خلال 6 مرتكزات رئيسية تتبناها الاستراتيجية وتتضمن الفكر الاستباقي، وصنع الفرص، والتعاون، والاستمرارية والتغيير، والتركيز على المتعاملين، والتركيز على ريادة الأعمال.