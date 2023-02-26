الإثنين 27 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«تنمية المجتمع» تنفذ ورشة «رواد الهمم»

مشاركون في الورشة خلال الفعاليات (من المصدر)
27 فبراير 2023 01:18

دبي (الاتحاد)

ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار«الإمارات تبتكر 2023»، نفّذت وزارة تنمية المجتمع ورشة التصميم المجتمعي «روّاد الهمم»، وذلك في إطار مبادرة مجتمعية مستدامة تُعزّز دور القطاع الخاص في نهج تمكين أصحاب الهمم، لتقديم الدعم اللازم، وبناء قدرات ومهارات جديدة، وتصميم منتجات ابتكارية وأكثر تنافسية تبدعها أنامل أصحاب الهمم، وتتوافق مع متطلبات سوق العمل. حيث تندرج هذه المبادرة في إطار مشروع «مشاغل» للتأهيل المهني الذي تتبناه الوزارة لتمكين أصحاب الهمم، والذي يشمل «قلادة» للمجوهرات، وأساور الهمم، ومنتجات الأكريليك. شارك في الورشة مجموعة من أصحاب الهمم، والمصممين، وروّاد الأعمال، بما يدعم جهود تصميم نماذج لمنتجات قابلة للتصنيع بأيدي أصحاب الهمم. حيث تهدف ورشة التصميم المجتمعي للتعرّف إلى آراء ومقترحات رواد الأعمال، وإشراك المصممين في دعم وتطوير منتجات أصحاب الهمم، واختيار المنتجات بناءً على الاحتياجات التسويقية لروّاد الأعمال الداعمين، وصولاً إلى تحقيق رؤية التأهيل والتشغيل الدامج والاستقلالية. وقد جمعت الورشة نخبة من رواد الأعمال الداعمين، وهم: سعيد غانم السويدي، رائد أعمال ومطور عقاري، وناهد مدثر، رائدة أعمال في عدة مجالات، وعزة رفعت، مهندسة ديكور، ومريم بن فهد، مديرة إدارة المعرفة رئيسة فريق العمل النسائي في بلدية دبي، ومريم حساني، رائدة أعمال ومصممة جواهر، وخديجة السلامي، مصممة جواهر صاحبة مشروع «حرف ونقش». تم خلال الورشة مناقشة أبرز التحديات وتحليل للوضع الحالي في سوق العمل، كما تم مناقشة التحديات التي واجهت المصممين من خلال التجارب السابقة في تصميم وتسويق المنتجات التي تم تصنيعها بأنامل أصحاب الهمم، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي واجهت أصحاب الهمم (أصحاب المشاريع المبتدئة) لإيجاد حلول تحسينية داعمة.

أخبار ذات صلة
«الإمارات الصحية» تستعرض ابتكاراتها
«العليا للتشريعات» في دبي تنظم فعاليات ابتكارية

سلسلة جلسات
أوصى المشاركون في الورشة بضرورة تنفيذ سلسلة من الجلسات مع المصممين ورواد الأعمال لتطوير أفكار خط الإنتاج، وضمان الاستدامة، والعمل على وضع خطة تنفيذ للمقترحات المقدمة من قبل المصممين، وتوفير برامج دعم خاصة بأصحاب الهمم. وخلال الجلسة الأخيرة، تم تنفيذ ورشة عملية لتصميم منتجات جديدة بأنامل أصحاب الهمم وبدعم من أفكار المصممين.

تنمية المجتمع
شهر الإمارات للابتكار
الإمارات تبتكر
أصحاب الهمم
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
موضوعية
عربي ودولي
زلزال بقوة 5.5 درجة يهز سولاويسي الإندونيسية
اليوم 07:09
بايرن يحتفل بالوصول إلى 300000 عضو
الرياضي
بايرن يحتفل بالوصول إلى 300000 عضو
اليوم 02:30
ميسي يضيف ضحية جديدة بالهدف 700
الرياضي
ميسي يضيف ضحية جديدة بالهدف 700
اليوم 01:52
«طموح زايد 2» ينطلق اليوم من قاعدة «كيب كانافيرال»
الإمارات
«طموح زايد 2» ينطلق اليوم من قاعدة «كيب كانافيرال»
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©