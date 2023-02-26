«تنمية المجتمع» تنفذ ورشة «رواد الهمم»

دبي (الاتحاد)

ضمن فعاليات شهر الإمارات للابتكار«الإمارات تبتكر 2023»، نفّذت وزارة تنمية المجتمع ورشة التصميم المجتمعي «روّاد الهمم»، وذلك في إطار مبادرة مجتمعية مستدامة تُعزّز دور القطاع الخاص في نهج تمكين أصحاب الهمم، لتقديم الدعم اللازم، وبناء قدرات ومهارات جديدة، وتصميم منتجات ابتكارية وأكثر تنافسية تبدعها أنامل أصحاب الهمم، وتتوافق مع متطلبات سوق العمل. حيث تندرج هذه المبادرة في إطار مشروع «مشاغل» للتأهيل المهني الذي تتبناه الوزارة لتمكين أصحاب الهمم، والذي يشمل «قلادة» للمجوهرات، وأساور الهمم، ومنتجات الأكريليك. شارك في الورشة مجموعة من أصحاب الهمم، والمصممين، وروّاد الأعمال، بما يدعم جهود تصميم نماذج لمنتجات قابلة للتصنيع بأيدي أصحاب الهمم. حيث تهدف ورشة التصميم المجتمعي للتعرّف إلى آراء ومقترحات رواد الأعمال، وإشراك المصممين في دعم وتطوير منتجات أصحاب الهمم، واختيار المنتجات بناءً على الاحتياجات التسويقية لروّاد الأعمال الداعمين، وصولاً إلى تحقيق رؤية التأهيل والتشغيل الدامج والاستقلالية. وقد جمعت الورشة نخبة من رواد الأعمال الداعمين، وهم: سعيد غانم السويدي، رائد أعمال ومطور عقاري، وناهد مدثر، رائدة أعمال في عدة مجالات، وعزة رفعت، مهندسة ديكور، ومريم بن فهد، مديرة إدارة المعرفة رئيسة فريق العمل النسائي في بلدية دبي، ومريم حساني، رائدة أعمال ومصممة جواهر، وخديجة السلامي، مصممة جواهر صاحبة مشروع «حرف ونقش». تم خلال الورشة مناقشة أبرز التحديات وتحليل للوضع الحالي في سوق العمل، كما تم مناقشة التحديات التي واجهت المصممين من خلال التجارب السابقة في تصميم وتسويق المنتجات التي تم تصنيعها بأنامل أصحاب الهمم، بالإضافة إلى استعراض التحديات التي واجهت أصحاب الهمم (أصحاب المشاريع المبتدئة) لإيجاد حلول تحسينية داعمة.

سلسلة جلسات

أوصى المشاركون في الورشة بضرورة تنفيذ سلسلة من الجلسات مع المصممين ورواد الأعمال لتطوير أفكار خط الإنتاج، وضمان الاستدامة، والعمل على وضع خطة تنفيذ للمقترحات المقدمة من قبل المصممين، وتوفير برامج دعم خاصة بأصحاب الهمم. وخلال الجلسة الأخيرة، تم تنفيذ ورشة عملية لتصميم منتجات جديدة بأنامل أصحاب الهمم وبدعم من أفكار المصممين.