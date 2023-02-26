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«ورشة حكومة دبي» تنظم مبادرات معرفية

مشاركون في إحدى الورش (من المصدر)
27 فبراير 2023 01:18

دبي (الاتحاد)

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نظمت «ورشة حكومة دبي» مؤخراً بالتعاون مع «جامعة هيريوت-وات» ورش عمل، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار. وتأتي هذه المبادرة تماشياً مع فعاليات شهر الابتكار الذي يحمل شعار «الإمارات تبتكر 2023»، وتستمر حتى نهاية فبراير الحالي.
تركز محاور الورشة الأولى على المركبات الكهربائية الهجينة والكهربائية وذاتية القيادة، تخللها عرض تطبيقي لمركبة كهربائية من صنع طلاب جامعة «هيريوت-وات»، بينما تدور محاور الورشة الثانية حول تقنيات التصنيع التجميعي كالطباعة ثلاثية الأبعاد وأنواعها وتطبيقاتها وكيفية استخدامها في صيانة المركبات، إضافة إلى عرض تطبيقي حول كيفية رقمنة عمليات تصنيع الأدوات وقطع غيار المركبات.
وقال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لـ«ورشة حكومة دبي»: «يسرنا تنظيم هذه الورش بالشراكة مع»جامعة هيريوت-وات«المرموقة، وتنبع أهمية هذه المبادرة من كونها تتزامن مع فعاليات شهر الابتكار في دولة الإمارات، ونهدف من خلالها إلى تعزيز الابتكار في مجتمعنا المحلي. ونؤكد التزامنا المستمر بترسيخ هذه الثقافة في كافة مشاريعنا ونواحي أعمالنا، وحرصنا على إقامة المزيد من المبادرات المعرفية بالتعاون مع شركائنا، وتبادل المعارف والخبرات ومشاركتها مع الطلاب لتعزيز مهاراتهم المهنية وتنميتها».

دبي
حكومة دبي
شهر الابتكار
الإمارات تبتكر
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