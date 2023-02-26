شرطة دبي تشارك في معرض «بهمتي أبتكر»

دبي (الاتحاد)

شاركت القيادة العامة لشرطة دبي، ممثلة بمجلس تمكين أصحاب الهمم ومدارس حماية للتربية والتعليم بشرطة دبي، في معرض «بهمتي أبتكر»، ضمن فعاليات شهر «الإمارات تبتكر»، والتي أقيمت في مركز دبي لأصحاب الهمم، التابع لوزارة تنمية المجتمع، بحضور النقيب محمد عبدالرحمن المزروعي نائب رئيس المجلس، والنقيب محمد أحمد بن شفيا نائب مدير مكتب مدارس حماية، حيث تم عرض ابتكارات الطلبة والطالبات والموظفين، والتي تضمنت عصا الكفيف والكرسي الهيدروليكي، واليد الصديقة، وكرسي مرضى الباركنسون وكبار السن.

من الجدير ذكره، أن المعرض يجمع ألمع الإنجازات والابتكارات التي تخدم أصحاب الهمم، سواء منها المطبّقة أو المُنجزة لدى مراكز أصحاب الهمم، أو المعتمدة في إطار العمل، وفي سياق الخدمات المتاحة للجمهور بمختلف الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وعلى مستوى المدارس، وفي المراكز المعنية بأصحاب الهمم، في إطار حشد الجهود لتوفير أفضل الخدمات والمبادرات تعزيزاً لمبدأ «من الرعاية إلى التمكين» لجميع الأفراد والفئات المجتمعية.