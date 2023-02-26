1264 طفلاً في حضانات الشارقة

لمياء الهرمودي (الشارقة)

كشف مجلس الشارقة للتعليم عن أن عدد المسجلين في حضانات الإمارة التابعة للمجلس يصل إلى 1264 طفلاً في نهاية ديسمبر الماضي، كما بلغ عدد الحضانات في الإمارة 28 حضانة موزعة على مختلف المناطق في امارة الشارقة، ويصل عدد الكادر التعليمي والإداري فيها إلى نحو 332 موظفاً.

وأكدت مريم جابر الشامسي مدير إدارة الطفولة المبكرة في مجلس الشارقة للتعليم، أن الإدارة تسعى جاهدة في تطوير قطاع الحضانات لديها من خلال ما تقدمه من ممارسات ومبادرات وفعاليات تسعى من خلالها إلى توفير بيئة سليمة وامنة ومحفزة للأطفال في الحضانات.

وأشارت إلى أنه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، فإن المجلس يولي حضانات الشارقة جل اهتمامه وجهوده لرفع كفاءة الحضانات الحكومية في إمارة الشارقة، وتأهيلها لتكون بيئة آمنة لاستقبال الأطفال.

وأكدت أن المجلس ينظم بشكل دوري عدد من الفعاليات المستمرة لدعم هذا الجانب ومنها مبادرة لقاء أفضل الممارسات، بالإضافة إلى فعاليات متنوعة وعدد من الأنشطة المتمثلة في الورش التراثية والتعليمية والتثقيفية ورفع مستوى الوعي الصحي لدى أطفال حضانات مجلس الشارقة للتعليم

وتشهد بشكل عام حضانات مجلس الشارقة للتعليم إقبالاً كبيراً، من الأسر، وقد استقبلت الحضانات الحكومية في بداية هذا العام الدراسي الأهالي ببرنامج تواصل مع أولياء أمور الأطفال، للتعريف بالحضانة ومرافقها والسياسات التي تتبعها والمناهج المطبقة، وقدمت برنامج سبتمبر المرح الذي يركز على مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي تساعد الطفل على الانسجام الأفضل في الحضانة، عبر المتعة والمرح.

وحول آلية واشتراطات القبول والتسجيل في الحصانات قالت: على الأهالي الراغبين في تسجيل أطفالهم في الحضانات استيفاء الشروط اللازمة وهي: أن تكون الأم موظفة، أن يكون أحد الوالدين من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، واستقبال الأطفال من عمر 3 أشهر وحتى الأربع سنوات.