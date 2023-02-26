وفد من «سكاي نيوز عربية» يزور «تريندز»

أبوظبي (الاتحاد)

زار وفد من قناة «سكاي نيوز عربية» في أبوظبي مقر مركز تريندز للبحوث والاستشارات، تعرّف خلالها عن قرب إلى طبيعة عمله البحثية، وإداراته المختلفة وأنشطته التدريبية.

ورحب الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، بوفد القناة الذي ضم عبده جاد الله مدير الأخبار وأحمد الربيعة مدير مكتب رئيس مجلس الإدارة وأحمد سعيد العلوي رئيس تحرير شبكة العين الإخبارية، حيث تم بحث فرص التعاون والشراكات. كما اصطحب الوفد في جولة تعريفية على قطاعات «تريندز» وإداراته وأقسامه المختلفة. وناقش الدكتور محمد العلي مع الوفد فرص التعاون والشراكة المستقبلية مع سكاي نيوز عربية، مشيراً إلى طبيعة الأولويات البحثية والاستشارية والتدريبية التي يركز عليها «تريندز»، والخدمات التي يقدمها للجهات والهيئات المختلفة، وخاصة فيما يتعلق بإعداد البحوث والدراسات المتخصصة، وإجراء استطلاعات الرأي الميدانية حول مختلف القضايا. وأوضح الدكتور محمد العلي حرص «تريندز» على التعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات وتقديم خبراته البحثية والاستشارية والتدريبية لهذه الهيئات، في جميع القضايا ذات الاهتمام المشترك، وذلك إيماناً منه بأهمية توظيف مخرجات البحث العلمي في خدمة المجتمعات وتنميتها، ومساعدة المهتمين والباحثين والأكاديميين على مواجهة التحديات والتعامل معها برؤية معرفية تستشرف المستقبل. وأشاد بدور قناة «سكاي نيوز عربية» على الساحة المحلية والعربية والعالمية وما تقدمه من تغطيات وبرامج شاملة للتطورات والأحداث رسخت مصداقيتها ومكانتها المتقدمة بين مثيلاتها من القنوات. عقب ذلك جرت حلقة نقاشية بين وفد «سكاي نيوز» ورؤساء قطاعات ومديري إدارات وباحثي وباحثات «تريندز»، تم خلالها عرض أبرز ما تقوم به قطاعات تريندز من أعمال.

أهم المراكز البحثية

أشاد عبده جاد الله بجهود مركز تريندز للبحوث والاستشارات، وقال إنه بات من أهم المراكز البحثية الفاعلة التي تحمل رؤية عالمية واضحة، مثمناً مستوى إصداراته وأنشطته العالية المستوى، والتي تتناول وتحلل الأحداث بِحِرَفية بحثية متميزة، وقال إن تريندز تمكّن من إثبات وجوده وحجز موقعاً متقدماً في صدارة المراكز البحثية العالمية. كما أشاد بمستوى وتنوع موظفيه من الشباب المواطنين والخبراء المرموقين، وقال إن ما يقدمه المركز جدير بالرعاية والاهتمام لما يتضمنه من محتوى معرفي قائم على البحث العلمي.