«أبوظبي للدفاع المدني» تنظم «هاكاثون طلبة الإمارات»

أبوظبي (وام)

نظم مجلس شباب هيئة أبوظبي للدفاع المدني بالتعاون مع رابطة طلبة الإمارات فعالية «هاكاثون طلبة الإمارات» الأول، والتي استمرت على مدى يومين بمركز الدفاع المدني السعديات، تزامناً مع احتفالات الدولة بشهر الابتكار «الإمارات تبتكر 2023»، وذلك دعماً لتعزيز قيمة المواطنة الإيجابية لدى الطلبة الشباب واستثمار عقول وطاقات الشباب الواعد لابتكار حلول لمعالجة مختلف التحديات، من خلال توفير فرص ومساحات تتبنى نظرياتهم ومفاهيمهم وتحولها إلى ابتكارات ملموسة تعزز وتدعم جهود رجال الدفاع المدني في مباشرة الحوادث والوقاية منها في مجال الإنقاذ والإطفاء والإسعاف.

وأكد العقيد عمر أحمد الظاهري مدير قطاع الإنقاذ والإطفاء، على الاهتمام الكبير الذي توليه هيئة أبوظبي للدفاع المدني لتعزيز المهارات الابتكارية لدى الطلبة، من خلال إشراكهم في مختلف الفعاليات ذات الصلة، وبما يصقل مهاراتهم ويبني قدراتهم في الابتكارية، انسجاماً مع توجهات الدولة واستراتيجيتها في هذا الصدد.

وأشار الرائد محمود محمد البلوشي رئيس مجلس شباب هيئة أبوظبي للدفاع المدني إلى دعم هيئة أبوظبي للدفاع المدني للشباب، ودعمهم بمختلف الوسائل والفعاليات للابتكار والإبداع بما يعزز أمن وسلامة مجتمع إمارة أبوظبي.

وأشار خليفة خالد أمين عام رابطة طلبة الإمارات إلى أن «هاكثون طلبة الإمارات» الأول، بالتعاون مع هيئة أبوظبي للدفاع يعد أول انطلاقه لفعالية سنوية ستعقد خلال شهر فبراير «شهر الابتكار بدولة الإمارات» لكل عام مع جهات مختلفة، خصصت الأولى لقطاع الأمن والسلامة ممثلاً بهيئة أبوظبي للدفاع المدني، ليتيح الفرصة للشباب للمشاركة في تنمية واستدامة تنمية قطاع الدفاع المدني وتحقيق أهداف القيادة الرشيدة بتعزيز مفهوم الابتكار ودعم المشاركة المجتمعية.