160 حاملة قرآن لجامع الشيخ زايد في إندونيسيا

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم مبادرة إنسانية جديدة، تتمثل بتقديم 160 حاملة قرآن (150 صغيرة و10 كبيرة) من صناعة منتسبيها، لجامع الشيخ زايد في مدينة سولو الإندونيسية بإقليم جاوا.

وصُنّعت هذه الحاملات بأنامل منتسبي مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وتحمل العلامة التجارية الخاصة بهم «النحلة» المرخصة من الجهات المعنية بالدولة.

وتأتي المبادرة الإنسانية تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة بإدماج أصحاب الهمم في المجتمع، وبالتعاون مع مركز جامع الشيخ زايد بمدينة سولو، وتهدف إلى تمكين أصحاب الهمم ودعم الصناعة المحلية لعلامة «النحلة». وتتوافق المبادرة مع افتتاح الجامع للمصلين في 27 فبراير الجاري. من جانبه، أكد عبدالله سالم الظاهري سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى إندونيسيا، أن هذه المبادرة تعكس التطور الذي تشهده العلاقات الإماراتية الإندونيسية في مختلف القطاعات، وذلك بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الحكيمة، حيث باتت إندونيسيا شريكاً استراتيجياً مهماً بالنسبة للدولة. وأوضح السفير الظاهري أن هذه المبادرة تدعم الأنشطة والفعاليات العظيمة التي يتبناها مسجد الشيخ زايد بمدينة سولو بصفته منارة للوسطية والاعتدال، ومركزاً لتنمية المجتمع المحلي دينياً وثقافياً واجتماعياً، علاوة على المساعدة في تحقيق الرخاء الاقتصادي والاجتماعي.

وأضاف أن هذه المبادرة ستكون بداية للمزيد من التعاون الإنساني بين مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم والجهات ذات الصلة في إندونيسيا، مؤكداً استعداد سفارة الدولة في جاكرتا لتقديم الدعم لتسهيل أي أنشطة وفعاليات ترغب المؤسسة في إقامتها في إندونيسيا.

وأعرب عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، عن فخره واعتزازه، بما يقدمه منتسبو المؤسسة من مختلف فئات أصحاب الهمم من إسهامات إنسانية متميزة في هذا المجال، خصوصاً مبادرة صناعة حاملات القرآن الكريم لجامع الشيخ زايد بمدينة سولو الإندونيسية.

وأكد الحميدان أن المبادرة تدعم رسالة الإمارات في نشر الأخوة الإنسانية، التي تدعو إلى السلام والبناء والتنمية، وتعزز العلاقات الأخوية بين البلدين، موجهاً الشكر إلى مركز مسجد الشيخ زايد بمدينة سولو لتعاونه مع المؤسسة في تلك المبادرة، انطلاقاً من إيمانهم بدور أصحاب الهمم الفاعل في مسيرة التنمية، والتأكيد على تمكينهم وأهمية دمجهم في المجتمع.

من جانبه، أشاد الدكتور سلطان فيصل الرميثي مدير عام مركز مسجد الشيخ زايد بمدينة سولو بتلك المبادرة الإنسانية لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، الجهة الرائدة في مجال تمكين هذه الفئة.