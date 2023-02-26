1000 عملية لعلاج المياه البيضاء للاجئي الروهينجيا

كوكس، بنغلاديش (وام)

واصلت مؤسسة نور دبي الخيرية تقديم برنامجها العلاجي لصحة العين في ولاية كوكس بازار فى بنغلاديش لتوفير الفحص والتشخيص المبكر والعلاج للاجئي الروهينجيا.

ومن المقرر أن يستمر البرنامج حتى شهر أبريل لتوفير الكشف لسكان المخيم الذين بلغ عددهم 200.000 لاجئ في كل مخيم، كما ستجري نور دبي 1.000 عملية جراحية لعلاج المياه البيضاء، ومن ثم تستعيد المؤسسة نشاطها بعد عيد الفطر المبارك ليتمكن عدد أكبر من المحتاجين الاستفادة من الخدمات العلاجية المتاحة.

وكانت نور دبي قد أطلقت برنامجها العلاجي لتوفير الفحوصات والعلاجات المجانية للاجئي الروهينجيا في 2019، وما زالت مستمرة في تقديم الكشوفات داخل مخيمات اللاجئين الذين بلغ عددهم 2 مليون لاجئاً يسكنون 34 مخيماً في ولاية كوكس بازار في جنوب شرق بنغلاديش.

ويوفر البرنامج الكشف المبكر على أمراض العيون مع توفير النظارات والدواء اللازم لعلاج مرضى العيون، كما يقوم الأطباء بنقل المحتاجين للمستشفيات القريبة لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لاستعادة النظر، حيث حرصت نور دبي مع شركائها على توفير خدمات الفحص عبر مراكز صحية تم إعدادها داخل المخيمات، وذلك لتسهيل وصول المحتاجين للخدمات إضافة إلى توفير الدعم اللوجستي للمرضى لنقلهم لتلقي العلاج الجراحي في مستشفيات مرخصة من قبل الجهات الرسمية في بنغلاديش. وبحسب تقديرات الطاقم الطبي، فإن عدد مرضى العيون بين اللاجئين في تزايد، وذلك بسبب كبر السن وسوء التغذية ونقص الفيتامينات اللازمة للحفاظ على النظر. ففي الوقت الحالي ينتظر 10.000 لاجئ إجراء عملية العيون، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد خلال عام فيما استنتجت دراسة أجرتها مؤسسة اوربيس في عام 2019 أن معدل انتشار العمى بين الروهينجيا قد بلغ 6 أضعاف المعدل بين السكان المحليين في بنغلاديش، وخاصة بين الشباب الذي تتراوح أعمارهم من 18 إلى 50 عاماً.