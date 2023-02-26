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الإمارات

الإمارات تتضامن مع الصين وتعزي في ضحايا انهيار منجم فحم

الإمارات تتضامن مع الصين وتعزي في ضحايا انهيار منجم فحم
26 فبراير 2023 20:36

عبرت دولة الإمارات عن تعازيها الصادقة وتضامنها مع جمهورية الصين الشعبية في ضحايا انهيار منجم فحم تسبب في مقتل وإصابة عشرات الأشخاص.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها عن خالص تعازيها ومواساتها للحكومة الصينية وشعبها الصديق وإلى أهالي وذوي الضحايا في هذا المصاب الأليم، وتمنياتها لجميع المصابين الشفاء العاجل.

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