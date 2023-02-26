رئيس الدولة يطمئن على سلطان النيادي قبل انطلاق رحلته إلى الفضاء
رئيس الدولة يطمئن على سلطان النيادي قبل انطلاق رحلته إلى الفضاء
26 فبراير 2023 19:54
اطمأن صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، في اتصال هاتفي على سلطان النيادي رائد الفضاء الإماراتي، قبل انطلاق رحلته إلى محطة الفضاء الدولية اليوم الانثين.
ودعا سموه لسلطان النيادي بالتوفيق في مهمته الفضائية وأن يرده سالماً غانماً رافعاً علم البلاد.
وستنطلق مهمة «طموح زايد 2» إلى محطة الفضاء الدولية، الساعة 10.45 صباحاً بتوقيت الإمارات، اليوم الاثنين، وذلك من المجمع رقم 39A بقاعدة «كيب كانافيرال» في مركز كينيدي للفضاء.
وينطلق الصاروخ «فالكون 9»، من منصة رقم «39A»، والذي يتميز بأنه قابل لإعادة الاستخدام على مرحلتين، حيث تم تصميمه وتصنيعه من قبل شركة «سبيس إكس»، من أجل النقل الموثوق والآمن للأشخاص والحمولات إلى مدار الأرض، وما وراءه، كما أنه يعتبر أول صاروخ مداري قابل لإعادة الاستخدام في العالم، وبعد الانطلاق الناجح ستنفصل المركبة الفضائية «سبيس إكس دراجون انديفور»، لتبدأ مسارها نحو وجهتها المحطة الفضائية الدولية بسرعة تقارب 17500 ميل في الساعة