الإثنين 27 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة ومحمد بن راشد وملك البحرين يحضرون مأدبة غداء

رئيس الدولة ومحمد بن راشد وملك البحرين يحضرون مأدبة غداء
26 فبراير 2023 17:56

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" و صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأخوهما صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة.. مأدبة الغداء التي أقامها الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب بمملكة البحرين، في استراحته بالمرموم اليوم بمناسبة فوزه ببطولة العالم لسباقات القدرة التي أقيمت أمس في قرية بوذيب الدولية للقدرة في الختم بأبوظبي بمشاركة 126 فارسا وفارسة يمثلون 36 دولة حول العالم.

حضر المأدبة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة، والشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

 

أخبار ذات صلة
1.8 مليار درهم إيرادات المنشآت الفندقية بنمو %20
نجاحات للإنسانية
المصدر: وام
ملك البحرين
محمد بن راشد
محمد بن زايد
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
بايرن يحتفل بالوصول إلى 300000 عضو
الرياضي
بايرن يحتفل بالوصول إلى 300000 عضو
اليوم 02:30
ميسي يضيف ضحية جديدة بالهدف 700
الرياضي
ميسي يضيف ضحية جديدة بالهدف 700
اليوم 01:52
«طموح زايد 2» ينطلق اليوم من قاعدة «كيب كانافيرال»
الإمارات
«طموح زايد 2» ينطلق اليوم من قاعدة «كيب كانافيرال»
اليوم 01:19
التجربة الإماراتية في قطاع الفضاء تُعد الأفضل عربياً
الإمارات
التجربة الإماراتية في قطاع الفضاء تُعد الأفضل عربياً
اليوم 01:19
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©