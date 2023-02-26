"نور دبي" تواصل تقديم برامجها العلاجية للاجئي الروهينجيا
"نور دبي" تواصل تقديم برامجها العلاجية للاجئي الروهينجيا
26 فبراير 2023 14:17
واصلت مؤسسة نور دبي الخيرية تقديم برنامجها العلاجي لصحة العين في ولاية كوكس بازار في بنغلاديش لتوفير الفحص والتشخيص المبكر والعلاج للاجئي الروهينجيا.
ويوفر البرنامج الكشف المبكر على أمراض العيون مع توفير النظارات والدواء اللازم لعلاج مرضى العيون كما يقوم الأطباء بنقل المحتاجين للمستشفيات القريبة لإجراء العمليات الجراحية اللازمة لاستعادة النظر، حيث حرصت نور دبي مع شركائها على توفير خدمات الفحص عبر مراكز صحية تم اعدادها داخل المخيمات وذلك لتسهيل وصول المحتاجين للخدمات إضافة إلى توفير الدعم اللوجستي للمرضى لنقلهم لتلقي العلاج الجراحي في مستشفيات مرخصة من قبل الجهات الرسمية في بنغلاديش.
بحسب تقديرات الطاقم الطبي فإن عدد مرضى العيون بين اللاجئين في تزايد وذلك بسبب كبر السن وسوء التغذية ونقص الفيتامينات اللازمة للحفاظ على النظر. ففي الوقت الحالي ينتظر 10،000 لاجئ اجراء عملية العيون ومن المتوقع ان يتضاعف هذا العدد خلال عام فيما استنتجت دراسة أجرتها مؤسسة اوربيس في عام 2019 ان معدل انتشار العمى بين الروهينجيا قد بلغ 6 اضعاف المعدل بين السكان المحليين في بنغلاديش وخاصة بين الشباب الذين تتراوح أعمارهم من 18 الى 50 عاما.
ومن المقرر ان يستمر البرنامج حتى شهر ابريل لتوفير الكشف لسكان المخيم الذين بلغ عددهم 200،000 لاجئ في كل مخيم كما ستجري نور دبي 1,000 عملية جراحية لعلاج المياه البيضاء و من ثم تستعيد المؤسسة نشاطها بعد عيد الفطر المبارك ليتمكن عدد اكبر من المحتاجين الاستفادة من الخدمات العلاجية المتاحة.
وكانت نور دبي قد اطلقت برنامجها العلاجي لتوفير الفحوصات والعلاجات المجانية للاجئي الروهينجيا في 2019 وما زالت مستمرة في تقديم الكشوفات داخل مخيمات اللاجئين الذين بلغ عددهم 2 مليون لاجئ يسكنون 34 مخيما في ولاية كوكس بازار في جنوب شرق بنغلاديش.