"سلامة الطفل" توعي الأطفال وأولياء أمورهم بقواعد الاستخدام الآمن للإنترنت
"سلامة الطفل" توعي الأطفال وأولياء أمورهم احتفاءً باليوم العالمي للإنترنت الآمن
26 فبراير 2023 13:53
نظمت إدارة سلامة الطفل التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة بالتعاون مع برنامج خليفة للتمكين (أقدر) مساء أمس في حديقة القرائن 5 فعالية "سلامتي في العالم الرقمي" بمناسبة اليوم العالمي للإنترنت الآمن وهدفت إلى توعية مجموعة من الأطفال وأولياء الأمور بقواعد الاستخدام الآمن للإنترنت بمشاركة عدد من سفراء الأمن الإلكتروني.
وضمت الفعالية مشاركين من مركز سجايا فتيات الشارقة وناشئة الشارقة وأطفال الشارقة التي تتبع "مؤسسة ربع قرن" ومدرسة الأمل للصم التابعة لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية وتناولت الخطوات الواجب اتباعها في حالة تعرض الطفل للابتزاز الإلكتروني والآثار الإيجابية والسلبية لوسائل الاتصال الجديدة وأهمية الحفاظ على السلامة النفسية للطفل وتحديد مدة استخدام الأطفال للأجهزة الإلكترونية.
وأكدت إدارة سلامة الطفل خلال الفعالية أن الحاجة إلى التوعية بالاستخدام الآمن للإنترنت تزداد كل يوم لأن الإنترنت عالم واسع ومتجدد ويواجه فيه الأطفال تحديات مختلفة نتيجة لكثافة نشر المحتوى غير المناسب لأعمارهم في ظل انتشار التطبيقات الجديدة التي يصعب التحكم بما تنشره أو السيطرة عليه الأمر الذي يحتم تكثيف توعية الأطفال واليافعين وتعليمهم خطوات استبعاد المحتوى الضار وكل ما يسيء لهم أو ينتهك خصوصيتهم في العالم الرقمي.
وأضافت بإمكان المستخدم الذي تعلم القواعد الآمنة للتصفح أن يجعل الإنترنت مفيداً ومحفزاً لتعلم العديد من المهارات الإبداعية والتواصل الإيجابي الذي يساعد على بناء علاقات اجتماعية مع الأشخاص الذين يشتركون معه في اهتماماته التي تفيده في بناء مستقبله.
وعرض سفراء الأمن الإلكتروني خلال الفعالية معلومات حول التهديدات التي يمكن أن تواجه الأطفال عند الاستخدام غير الآمن للإنترنت وشرحوا للأطفال المشاركين أساسيات وقواعد السلامة الرقمية والخطوات التي تجعل الطفل يبقى آمناً أثناء التصفح أو عند الاشتراك في تطبيقات التواصل الاجتماعي وكيفية تجنب التعرض للاختراق الإلكتروني أو المحتوى الضار وغير المناسب لأعمارهم وضرورة حفظ الأطفال لرقم خط نجدة الطفل 800700.
واشتملت الفعالية على ثلاثة أنشطة تضمن النشاط الأول كتابة قصص ورسم لوحات حول أهمية الاستخدام الآمن للإنترنت وقام الأطفال في النشاط الثاني بحل بعض الألغاز واشتركوا في ألعاب تضمنت معلومات حول طرق الوقاية من الفيروسات على الإنترنت وفي النشاط الثالث اشترك الأطفال في تصميم أفضل منشور توعوي حول الأمن الإلكتروني ونصائح حول التصرف الصحيح في حال وجود اختراقات لحساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكرّمت إدارة سلامة الطفل في ختام الفعالية سفراء الأمن الإلكتروني والمشاركين الذين تفاعلوا مع الأنشطة التي اشتملت على مراحل قاموا خلالها بحل بعض الألغاز واشتركوا في ألعاب وأنشطة إبداعية وترفيهية تضمنت معلومات وأكسبتهم مهارات حول الاستخدام الآمن للإنترنت وطرق وقاية الأجهزة الإلكترونية من الفيروسات والبرامج الضارة واستخدام خصائص التحكم بالمحتوى غير المخصص لأعمارهم تعزيزاً لسلامتهم في العالم الرقمي.