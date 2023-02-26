البرلمان العربي للطفل ينتخب رئيسه ونائبيه

انتخب البرلمان العربي للطفل رئيسه ونائبيه وذلك خلال انعقاد الجلسة الأولى ضمن أعمال الدورة الثالثة في مقر المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.
وجاء الانتخاب عن طريق برنامج انتخاب إلكتروني تمت خلاله مراعاة جميع معايير النزاهة والشفافية ليمارس جميع أعضاء البرلمان العربي للطفل حقهم الديموقراطي باختيار رئيسهم ونائبيه تحت قبة البرلمان حيث تقدم للترشح ثمانة أعضاء لتنتهي الجولة الثانية من التصويت بفوز الكويتية جنان جابر الشريف بمنصب رئيس البرلمان العربي للطفل وتتولى رئاسة البرلمان وتكمل بدورها سير أعمال الجلسة.
بعدها فتح المجال لانتخاب النائب الأول والثاني لرئيس البرلمان العربي للطفل واسفرت نتائج التصويت عن فوز كل من حلا جهليل من فلسطين بمنصب النائب الأول لرئيس البرلمان العربي للطفل وهبة الله العلمي من المغرب بمنصب النائب الثاني فيما جرى انتخاب لجنة حقوق الطفل ولجنة الأنشطة والفعاليات.
وبعد انتهاء الانتخابات هنأ سعادة أيمن عثمان الباروت الأمين العام للبرلمان العربي للطفل الفائزين وجميعهن من الفتيات اللاتي رفعن شكرهن إلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وللجامعة العربية على دعمهن ليمثلن صوت الطفل العربي، وأكدت الفتيات على أن جهودهن ستنصب على إثراء أعمال البرلمان خلال الدورة الثالثة.