حاكم الشارقة يلتقي الفائزين بجائزة «الشيخ سلطان لطاقات الشباب»

الشارقة (الاتحاد)

التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أمس، الفائزين والفائزات بالدورة الثالثة من جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، وذلك في مجلس قصر البديع.

وألقى سموه، خلال استقباله الفائزين والفائزات، كلمة هنأهم فيها بالفوز، داعياً إياهم للاستمرار في الاجتهاد والممارسة للمهارات والأنشطة التي تفيدهم، مشيراً إلى أهمية هذه الجائزة قائلاً «هذه الجائزة ليست فقط لنيل بعض منكم تكريماً أو تشجيعاً، وإنما هي لإثارة هذه الفكرة في المجتمع، فنحن مجتمع يتطور مع الزمن، ولكن مع هذا التطور السريع هنالك أشياء كثيرة يمارسها الآخرون ويعرفونها بشكل أكبر، ومجتمعنا قد يكون غافلاً عنها، مثل التطوع والأنشطة والمبادرات والمهارات».

وأضاف سموه: «هذه السنة المشاركون 900 وبالدورتين السابقتين كانوا 600، وما نسعى لإثارته من خلال هذه الممارسات من الأنشطة والتطوع ليس هذا العدد فقط، وإنما المجتمع بشكل أكبر، وعليكم أيها الفائزون بما أنكم حصلتم على الجائزة أن تكونوا معنا في الركب وتشجعوا الآخرين، نحن نريد أن نثير هذه الفكرة، فالتطوع سمة من سمات المجتمع، ولن ينجح المجتمع فقط بقوانين ونظم، إنما ينجح بالتصرف وشخصية المواطنين في هذا البلد، ونهيب بكم إلى أن تكونوا نماذج وتدعوا الآخرين وتحثوهم، وسنرى بعدها الحيوية لدى عددٍ من الأفراد تتحول إلى حيوية للمجتمع».

وحول توسع الجائزة، قال سموه «هذه الدفعة فتحت أبواب الجائزة على المجتمع وليس على فئة من الناس، ونلاحظ الفائزين فيهم من غير المواطنين وهم من المقيمين، ونحن سعداء بمشاركتهم، وهذا سيسهم في الارتقاء بالمجتمع».

وتابع صاحب السمو حاكم الشارقة «نقول للشباب والشابات، أعطنا قليلاً من وقتك لممارسة الرياضة والتطوع والمغامرات وغيرها، وسيعود عليك أنت أولاً بالنفع الكثير، جسمانياً وفكرياً وغيرهما، وحتى المجتمع والحي عندما تفوز سيتحدثون عن إنجاز فوزك بجائزة الشيخ سلطان وسيفرحون بفوزك».

واختتم سموه بتوجيه النصح للفائزين والفائزات بالاستمرار في بذل الجهود، وممارسة ما يفيدهم في كل المجالات، كما وجه سموه القائمين على الجائزة بالارتقاء بها، وتعزيز الانتماء لها، مع وضع معايير وشروط تسهم في جعل المشاركين يمارسون الأنشطة والمهارات بكفاءة وليس التسجيل فقط، والاستعداد للتعامل مع الأعداد الكبيرة التي ستشارك من المجتمع.

شكر وعرفان من الفائزين

ألقت الفائزة شما خلفان الكندي، خلال اللقاء، كلمة عبرت فيها عن شكرها وامتنانها لصاحب السمو حاكم الشارقة وقرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي على رعايتهما ودعمهما المستمر لأبنائهما وبناتهما.

بدورها، قدمت الفائزة ناعمة عبيد آل علي الشكر إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على الجهود كافة التي يبذلها سموه لتوفير الرعاية الكاملة لمجتمع الشارقة، من خلال المرافق والمؤسسات والمبادرات وغيرها.

وثمن الفائز سيف يعقوب الزرعوني اهتمام ورعاية صاحب السمو حاكم الشارقة المتواصلة والتي انعكست على مثل هذه الإنجازات. ومن جانبه، رفع الفائز سالم راشد السويدي أسمى آيات الشكر والتقدير إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على تفضله بلقاء الفائزين بالجائزة التي تحمل اسم سموه، مشيراً إلى مجموعة من المخرجات التي اكتسبوها خلال المشاركة في الجائزة، ومنها المهارات القيادية والحياتية والمعرفية.

19 شاباً و42 فتاة

في دورة هذا العام من جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب، فاز بالجائزة 19 شاباً و42 فتاة، حيث نال الميدالية الذهبية منهم 9 فائزين، وفاز بالميدالية الفضية 22 فائزاً، بينما بلغ عدد الفائزين بالميدالية البرونزية 30. وتحث الجائزة التي يفوز بها 61 شاباً وشابة في كل دورة جديدة، على استمرارية الشباب في التفوق على أنفسهم في أقسامها المتنوعة، حتى بعد الانتهاء من متطلبات المشاركة والفوز بالجائزة، وذلك إدراكاً من الشباب لمدى أهمية ذلك في تطوير ذواتهم ومجتمعاتهم.

وتفضل سموه، في ختام اللقاء، بالتقاط صورة جماعية تذكارية مع الفائزين والفائزات في الدورة الثالثة من جائزة الشيخ سلطان لطاقات الشباب.

حضر اللقاء كل من: محمد حسن خلف مدير عام هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون، ومبارك الناخي وكيل وزارة الثقافة والشباب، وعدد من أعضاء مجلس أمناء مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين.