محمد بن زايد ومحمد بن راشد: تمنياتنا للكويت وشعبها الخير والعزة والازدهار

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تهنئة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير لبلاده. وهنأ سموه، عبر «تويتر»، أخاه صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وقال سموه: «أهنئ أخي الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح والشعب الكويتي الشقيق.. باليوم الوطني.. داعياً الله تعالى أن يديم على الكويت وشعبها الخير والعزة والرخاء».

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، برقية تهنئة مماثلة إلى صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وبعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم برقية تهنئة مماثلة إلى سمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد دولة الكويت الشقيقة. وهنأ سموه، عبر «تويتر» دولة الكويت الشقيقة، بمناسبة اليوم الوطني وذكرى التحرير.

وقال سموه: «إلى أهلنا وإخوتنا في الكويت.. كويت المحبة والإنسانية.. كل عام وأنتم بعز وخير بمناسبة أعيادكم الوطنية.. تحيات شعب الإمارات لكم ولقيادتكم.. وتمنياتنا لكم بدوام الازدهار والاستقرار.. ونسأل الله أن يديم أخوتنا ومحبتنا».