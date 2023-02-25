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الشيخة فاطمة تهنئ حرم أمير الكويت باليوم الوطني وذكرى التحرير

الشيخة فاطمة تهنئ حرم أمير الكويت باليوم الوطني وذكرى التحرير
26 فبراير 2023 02:00

أبوظبي (وام)

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 رفعت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحبة السمو الشيخة شريفة سليمان الجاسم، حرم صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت بمناسبة اليوم الوطني الـ 62 والذكرى الـ 32 لتحرير دولة الكويت الشقيقة.
وقالت سموها بهذه المناسبة: «يطيب لي أن أعرب لسموك ولصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت ولشعب الكويت الشقيق عن أصدق التهاني وأوفى الأماني وموصول الأفراح والمسرات، كما أعرب لكم عن مشاطرتي إياكم فرحة الاحتفال باليوم الوطني الـ 62 المجيد والذكرى الـ 32 للتحرير، مجددة لكم التعبير عن اعتزازي بما يجمع دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة الكويت الشقيقة وأسرتينا وشعبينا من الروابط التاريخية العميقة، وبالأخوة الراسخة والتي تزداد قوة وصلابة يوماً بعد يوم». 
وأضافت سموها: «تلكما المناسبتان المجيدتان اللتان تعم معهما الفرحة والاحتفالات في أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة تجسيد حقيقي لروح الوفاء وروابط الأخوة والتعاضد الراسخة في وجداننا، ووحدة القيم الحضارية الأصيلة والتطلعات المتوافقة التي تجمعنا لدفع عجلة التطور والنماء في بلدينا الشقيقين، نسأل الله لكم الصحة والعافية والسعادة، وندعو الله العلي القدير أن يديم على دولة الكويت الاستقرار والرخاء والازدهار، في ظل القيادة الحكيمة والرؤية المستنيرة لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت».

الشيخة فاطمة
فاطمة بنت مبارك
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