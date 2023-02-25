خالد بن محمد بن زايد: فرق البحث والإنقاذ أثبتت جاهزيتها وسرعة استجابتها

أبوظبي (وام)

زار سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، قيادة العمليات المشتركة بوزارة الدفاع، أمس، للاطلاع على سير عملية «الفارس الشهم/ 2»، وكان في استقبال سموه اللواء الركن صالح بن مجرن العامري قائد العمليات المشتركة في وزارة الدفاع.

واطلع سموّه، خلال الزيارة، على آخر مستجدات سير عملية «الفارس الشهم/ 2» والإنجازات التي حققتها خلال مرحلة الاستجابة السريعة لاحتياجات المتضررين من الزلزال الذي تعرضت له تركيا وسوريا مؤخراً، من خلال تسيير جسر جوي لنقل فرق البحث والإنقاذ والمعدات الطبية والمساعدات اللازمة، وإنشاء مستشفى ميداني لأداء مهامها الإنسانية النبيلة في دعم الأشقاء والأصدقاء في سوريا وتركيا، وتخفيف معاناة الأسر المتضررة جراء الزلزال.

كما اطلع سموه على خطط تنفيذ مرحلة التعافي وإعادة التأهيل، وأثنى على جهود العاملين في قيادة العمليات المشتركة في إنجاز المهام والواجبات المنوطة بهم بكفاءة عالية في مرحلة الاستجابة السريعة من العملية، كما أشاد سموه بالإنجازات التي حققتها فرق البحث والإنقاذ والتي أثبتت مدى جاهزيتها وقدرتها على التعامل السريع مع مختلف أنواع الكوارث والأزمات الطارئة.