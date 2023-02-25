سعود بن صقر: تعاليم الدين تحث على التسامح

رأس الخيمة (وام)

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، هي الإرث الخالد للوالد المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، طيب الله ثراه، الحافل بالحكمة والعمل الإنساني، والشاهد على مسيرته العطرة في خدمة كتاب الله عز وجل، والنبراس الذي نستقي منه الدروس في بناء الوطن والإنسان من خلال القيم النبيلة المستمدة من القرآن الكريم وتعاليم الدين الإسلامي التي تحث على التسامح والتلاقي بين البشر على اختلاف انتماءاتهم وثقافاتهم.

جاء ذلك خلال حضور سموه، الحفل الختامي لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، في دورتها الحادية والعشرين الذي أقيم على مسرح وزارة الثقافة والشباب برأس الخيمة، بتنظيم من مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، تحت شعار «ولاء ووفاء».

وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بدور الجائزة في خدمة كتاب الله عز وجل، وتشجيع أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية على حفظ وتلاوة القرآن الكريم، والعمل بمقتضاه والتحلي بأخلاقه في التعامل مع سائر الناس انطلاقاً من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، مؤكداً سموه أن الجائزة منذ انطلاقتها على يد المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، طيب الله ثراه، عززت من جهود الإمارات في دعم ورعاية المسابقات القرآنية.

وكرم سموه في ختام الحفل، الفائزين في مختلف فئات الجائزة، والمشاركين في فعالياتها الموازية لمسابقات الجائزة من العلماء والشيوخ وأساتذة الجامعات والمحاضرين وأعضاء لجان التحكيم ورعاة الجائزة والمؤسسات الداعمة وشركاء مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه. وبلغ عدد المشاركين في الدورة الحالية 1400 متسابق من 52 جنسية. كما اشتمل برنامج الجائزة على 27 فعالية متنوعة، تضمنت محاضرات ودورات وورش عمل وبرامج إذاعية في مختلف مناطق الإمارة.