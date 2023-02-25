الأحد 26 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سعود بن صقر: تعاليم الدين تحث على التسامح

سعود بن صقر خلال ختام جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم (وام)
26 فبراير 2023 02:00

رأس الخيمة (وام) 

أخبار ذات صلة
حاكم رأس الخيمة يستقبل وفداً من جامعة بولتون
حاكم رأس الخيمة يشهد احتفال تأسيس «مجموعة ستريت»

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أن جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، هي الإرث الخالد للوالد المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، طيب الله ثراه، الحافل بالحكمة والعمل الإنساني، والشاهد على مسيرته العطرة في خدمة كتاب الله عز وجل، والنبراس الذي نستقي منه الدروس في بناء الوطن والإنسان من خلال القيم النبيلة المستمدة من القرآن الكريم وتعاليم الدين الإسلامي التي تحث على التسامح والتلاقي بين البشر على اختلاف انتماءاتهم وثقافاتهم.
جاء ذلك خلال حضور سموه، الحفل الختامي لجائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم، في دورتها الحادية والعشرين الذي أقيم على مسرح وزارة الثقافة والشباب برأس الخيمة، بتنظيم من مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه، تحت شعار «ولاء ووفاء».
وأشاد صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بدور الجائزة في خدمة كتاب الله عز وجل، وتشجيع أفراد المجتمع من مختلف الفئات العمرية على حفظ وتلاوة القرآن الكريم، والعمل بمقتضاه والتحلي بأخلاقه في التعامل مع سائر الناس انطلاقاً من مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، مؤكداً سموه أن الجائزة منذ انطلاقتها على يد المغفور له الشيخ صقر بن محمد القاسمي، طيب الله ثراه، عززت من جهود الإمارات في دعم ورعاية المسابقات القرآنية.
وكرم سموه في ختام الحفل، الفائزين في مختلف فئات الجائزة، والمشاركين في فعالياتها الموازية لمسابقات الجائزة من العلماء والشيوخ وأساتذة الجامعات والمحاضرين وأعضاء لجان التحكيم ورعاة الجائزة والمؤسسات الداعمة وشركاء مؤسسة رأس الخيمة للقرآن الكريم وعلومه. وبلغ عدد المشاركين في الدورة الحالية 1400 متسابق من 52 جنسية. كما اشتمل برنامج الجائزة على 27 فعالية متنوعة، تضمنت محاضرات ودورات وورش عمل وبرامج إذاعية في مختلف مناطق الإمارة.

سعود بن صقر القاسمي
رأس الخيمة
جائزة رأس الخيمة للقرآن الكريم
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
عبدالمنعم الهاشمي
الرياضي
«الوطنية لمحترفي الجو جيتسو» تنطلق في مصر 3 مارس
اليوم 15:26
«الباب المفتوح» في عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك!
الرياضي
«الباب المفتوح» في عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك!
اليوم 15:17
موسم ليفربول في هوليوود!
الرياضي
موسم ليفربول في هوليوود!
اليوم 15:07
محمد بن سلطان يشيد بمشاركة فرق الإمارات في بطولة العالم
الرياضي
محمد بن سلطان يشيد بمشاركة فرق الإمارات في بطولة العالم
اليوم 15:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©