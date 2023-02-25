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حاكم رأس الخيمة يستقبل وفداً من جامعة بولتون

حاكم رأس الخيمة يستقبل وفداً من جامعة بولتون
26 فبراير 2023 02:00

رأس الخيمة (وام)

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 أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أن تعزيز منظومة التعليم العالي في رأس الخيمة، أساس تحقيق التنمية المستدامة، وأن رأس الخيمة حريصة على توفير بيئة أكاديمية محفزة وفق أفضل المعايير العالمية من أجل تطوير الكفاءات، والإسهام في بناء أجيال تواكب متطلبات التقدم التكنولوجي والتحولات المستقبلية، ومواصلة مسيرة النجاح على مستوى الإمارة. جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بقصره في مدينة صقر بن محمد، أمس، وفداً من جامعة بولتن البريطانية، حيث رحب سموه بالوفد الأكاديمي، وتبادل معهم الأحاديث حول سبل تعزيز التعاون للارتقاء بمستوى التعليم العالي في رأس الخيمة. وأكد سموه أهمية الشراكة مع جامعة بولتون، نظراً لما تتمتع به من تاريخ عريق ومكانة مرموقة بين المؤسسات الأكاديمية عالمياً، مشيراً سموه إلى أن وجود هذا الصرح التعليمي المميز في الإمارة يشكل إضافة نوعية للتعليم الأكاديمي في رأس الخيمة، ويعزز من مكانتها على خريطة المدن التي تولي التعليم أهمية قصوى.

رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
جامعة بولتون
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