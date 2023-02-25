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حاكم رأس الخيمة يشهد احتفال تأسيس «مجموعة ستريت»

حاكم رأس الخيمة يشهد احتفال تأسيس «مجموعة ستريت»
26 فبراير 2023 02:00

رأس الخيمة (وام)

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شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، الاحتفال بالذكرى الثلاثين لتأسيس «مجموعة ستريت» العالمية، وذلك احتفاءً بإنجازاتها على مدى العقود الثلاثة الماضية، ولتسليط الضوء على قصة نجاحها وتوسعها ونموها بشكل أكبر في مختلف الأسواق العالمية، منذ افتتاح منشأتها في رأس الخيمة عام 2012.
واطلع صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، خلال اللقاء الذي أقيم في منطقة الحمرا الصناعية، على استراتيجية الشركة، وخططها لتوسيع مصنعها في الإمارة.
وأكد سموه، حرص رأس الخيمة على تعزيز استثمارات الشركات الدولية العاملة في الإمارة، وتقديم كل سبل الدعم لها لتواصل قصة نجاحها، مستفيدة من مزايا الأعمال الفريدة التي تقدمها الإمارة، ومن موقعها الاستراتيجي بين منطقة الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، وخدماتها اللوجستية المتطورة، وبنيتها التحتية المتطور، وقطاعها الصناعي المزدهر.
ونوه سموه، خلال اللقاء، إلى أن رأس الخيمة ستواصل العمل لتصبح من أكثر الوجهات الجاذبة للشركات المحلية والإقليمية والعالمية، لترسيخ منظومتها الاقتصادية القائمة على التنوع، بما يسهم في صناعة مستقبل أفضل للجميع.

رأس الخيمة
سعود بن صقر القاسمي
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