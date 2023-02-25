الأحد 26 فبراير 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

عبدالله بن سالم القاسمي ونهيان بن مبارك والشيوخ يحضرون أفراح المزروع بالشارقة

عبدالله بن سالم القاسمي في حديث مع العريس
26 فبراير 2023 02:00

الشارقة (وام)

 حضر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه علي بن أحمد بن سالم المزروع، بمناسبة حفل زفاف نجله أحمد إلى كريمة حمد بن سالم بن علي المزروع الذي أُقيم في بيت المزروع بمنطقة المريجة في الشارقة.

أخبار ذات صلة
هدف لابا وطرد كوزمين والدقيقة 104 تتصدر مشاهد «السوبر»
العجلة: السر في «الجماعية»

كما حضر الحفل الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ عصام بن صقر القاسمي مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في الشارقة، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي والشيخ الدكتور فيصل بن خالد القاسمي، والشيخ محمد بن عبدالله القاسمي، والشيخ محمد بن سلطان بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ أحمد بن سلطان بن خالد القاسمي، والشيخ ماجد بن سعود القاسمي، والشيخ طارق بن خالد القاسمي والشيخ ماجد بن خالد القاسمي، والشيخ سلطان بن ماجد بن حمد القاسمي، والشيخ خالد بن ماجد بن حمد القاسمي والشيخ سعيد بن ماجد بن حمد القاسمي، والشيخ صقر بن ماجد بن صقر القاسمي، إلى جانب عددٍ من رؤساء الدوائر الحكومية وأعضاء المجلس الاستشاري بالشارقة، وكبار المسؤولين بالدولة.

عبدالله بن سالم القاسمي
نهيان بن مبارك
الشارقة
آخر الأخبار
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
الاقتصادي
استخدام تحليلات البيانات الضخمة المدعمة بالذكاء الاصطناعي في الشرق الأوسط لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
23 فبراير 2023
عبدالمنعم الهاشمي
الرياضي
«الوطنية لمحترفي الجو جيتسو» تنطلق في مصر 3 مارس
اليوم 15:26
«الباب المفتوح» في عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك!
الرياضي
«الباب المفتوح» في عودة مرتضى منصور إلى رئاسة الزمالك!
اليوم 15:17
موسم ليفربول في هوليوود!
الرياضي
موسم ليفربول في هوليوود!
اليوم 15:07
محمد بن سلطان يشيد بمشاركة فرق الإمارات في بطولة العالم
الرياضي
محمد بن سلطان يشيد بمشاركة فرق الإمارات في بطولة العالم
اليوم 15:04
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©