عبدالله بن سالم القاسمي ونهيان بن مبارك والشيوخ يحضرون أفراح المزروع بالشارقة

الشارقة (وام)

حضر سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، حفل الاستقبال الذي أقامه علي بن أحمد بن سالم المزروع، بمناسبة حفل زفاف نجله أحمد إلى كريمة حمد بن سالم بن علي المزروع الذي أُقيم في بيت المزروع بمنطقة المريجة في الشارقة.

كما حضر الحفل الشيخ فيصل بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ سلطان بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ عبدالله بن محمد آل ثاني مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ عصام بن صقر القاسمي مستشار صاحب السمو حاكم الشارقة، والشيخ خالد بن عبدالله القاسمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في الشارقة، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، والشيخ فيصل بن سلطان بن سالم القاسمي والشيخ الدكتور فيصل بن خالد القاسمي، والشيخ محمد بن عبدالله القاسمي، والشيخ محمد بن سلطان بن خالد بن محمد القاسمي، والشيخ أحمد بن سلطان بن خالد القاسمي، والشيخ ماجد بن سعود القاسمي، والشيخ طارق بن خالد القاسمي والشيخ ماجد بن خالد القاسمي، والشيخ سلطان بن ماجد بن حمد القاسمي، والشيخ خالد بن ماجد بن حمد القاسمي والشيخ سعيد بن ماجد بن حمد القاسمي، والشيخ صقر بن ماجد بن صقر القاسمي، إلى جانب عددٍ من رؤساء الدوائر الحكومية وأعضاء المجلس الاستشاري بالشارقة، وكبار المسؤولين بالدولة.